懷舊大笪地重現無限極廣場 副刊版 2021/09/15 分享： 「大笪地」內有表演節目、跳蚤市場和大牌檔，是以往一般香港平民於晚上的最佳娛樂場地，所以又被稱為「平民夜總會」。無限極廣場由即日起至9月26日為大家帶來一趟時空旅行，透過懷舊場景、市集、相展、打卡裝置等 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 嘉道理農場11月辦行山活動 8公里慈善行綠野尋寶及自然市集 2021/09/11 嘉道理農場11月辦行山活動 8公里慈善行綠野尋寶及自然市集 插畫師帶路 遊油麻地老店 出書記錄香港傳統手藝 2021/09/11 插畫師帶路 遊油麻地老店 出書記錄香港傳統手藝 本地遊做另類導賞團 遊性小眾地點感受宗教多元化 2021/09/10 本地遊做另類導賞團 遊性小眾地點感受宗教多元化 日本人氣插畫家 Keigo中環開展 限定紀念品+主題美食+打卡位 2021/09/09 日本人氣插畫家 Keigo中環開展 限定紀念品+主題美食+打卡位 全港唯一室內泥地網球體驗 首創模擬器全天候可打 2021/09/04 全港唯一室內泥地網球體驗 首創模擬器全天候可打 香港 電影 展覽 攝影 上環 市集 好去處