懷舊大笪地重現無限極廣場

「大笪地」內有表演節目、跳蚤市場和大牌檔，是以往一般香港平民於晚上的最佳娛樂場地，所以又被稱為「平民夜總會」。無限極廣場由即日起至9月26日為大家帶來一趟時空旅行，透過懷舊場景、市集、相展、打卡裝置等

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