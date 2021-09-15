最近北京提出要二○二五年就成為美食之都，美食界反應都可想而知，普遍認為這種幾年大計劃的達標性主導，其實難成其事，也沒有甚麼標準可循。反而是一些引伸出來的北京話題，較值得討論。

一個是見到北京頻頻有動作，感覺是力爭帝都重奪全國領先城市的地位（這兩年間被上海搶過風頭），除了公布的美食之都大計，重心點其實是成為「國際消費中心城市」的計劃。發展類別廣延至體育、教育、醫療、會展等界別。又再強調要建新地標、新型購物中心，鼓吹中國品牌和消費街區，再而是5G要全面普及，進一步推電子人民幣。當然，剛宣布的北京證券交易所，更是另一個資本收集的重頭陣地。

回到美食，老北京說，北京其實過往真是全國美食之都啊，那時候，上海都未入流呢！因為四九年重新定都北京後，各地領導及單位，還有軍隊中的將領和團夥，紛紛搬到北京，開啟了各種大雜院的生活（外省人特別如軍隊系統的家庭，大批遷入統一開發和管理的居住區，而小孩就在這種雜院中長大），成就了日後的北京文學之餘，另一重要影響，是把各種地方菜系都帶到北京開店，以滿足其時落腳北京的新胃口。

這風潮其實一直延展到九十年代，哪怕是我很後期，在千禧年代才較多往北京，也聽說要吃最好的中國地方菜，從四川到湖南貴州新疆系統，都得在這些省份駐京辦或相關招待所開設的店，才夠正宗。九十年代之前，北京平民上館子是大件事，去全聚德，三、四個人吃上二百元已好貴。不過真要數歷史，這大江南北美食匯北京，清朝該就開始，江南糕點稻香村、魯菜天福號及同和居等，都上二百年歷史，轉國營化後，品質不保則是另一回事。