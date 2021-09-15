港大醫學院剛公布全球壽命研究，香港連續七年蟬聯全球最長壽地區，該研究乃分析包括香港在內的全球二十一個高收入國家及地區的數據所得，而現時港男平均壽命為84.65歲，港女則為89.6歲。

又再證明香港人確實是非常硬淨，生活不悠閒、工時長壓力大，亦不見得制度對民生特別厚待，在勞勞碌碌、營營役役的人生中，居然還可活出個全球最長壽人口來，證明夠tough。但人生不能只追求「長」吧，若無質、無底去承托着，長命或許是受罪。

今年四月，有機構公布二○二一《全球快樂指數》，在一百四十九個國家及地區中，香港在正能量的得分只有0.605分，排第一百二十二位，比伊拉克、巴勒斯坦還低。相反，在負能量排行榜（愈高分則負能量愈高）中，香港的分數比美國、英國、芬蘭，亞洲其他地區如中國內地、台灣（排名最低）及新加坡為高。將兩個研究並排解讀：即港人雖長壽，卻是活在正能量低、負能量高的人生當中。

我們無法控制香港的外在環境，但自己條命則自己要負責。港人平均壽命有八十五至九十歲，若正面解讀，即現在才是人生中段的開始，未來仍有無限可能性。朋友之中，有年過半百才學瑜伽，結果熱愛到考上瑜伽導師牌；也有退休後才學社交舞，兩年後競賽奪冠。

而我最喜歡的例子，是一○一歲（已於一三年逝世）日本女詩人柴田豐（Toyo Shibata），年屆九十八才出版處女詩集《人生別氣餒》，瞬即走紅，在日本賣出一百五十八萬本，被譽為「新銳女詩人」。其作品充滿智慧卻展現年輕而幽默的心——「到了九十七歲的今天，我依然認真地／化粧，依然期待着／有人誇我／漂亮」——她曾寫道。而我最愛的，是短詩《儲蓄》：「我在心中儲蓄，存的是他人的善意。變得寂寞的時候，就去提取，頓時生意盎然。你也從今天開始這個儲蓄，那好處肯定超過養老金。」溫柔而睿智。

「壽」要有「福」在前面，人生才叫雙全和圓滿。以上是別人在人生下半場為自己創造幸福的故事，至於我們自己的，又會是如何寫，才不枉這長壽之名呢？