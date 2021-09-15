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肩鎖關節不容忽視

副刊版 2021/09/15

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肩鎖關節位於肩部肩峰與鎖骨外側端連接處，有軟骨面及關節囊結構，為真正的可活動關節。肩鎖關節依靠相鄰的喙肩韌帶及喙鎖韌帶，提供支持以承受上肢體重，或在固定上肢情況下，如引體上升動作中，承擔全身重量。肩鎖關節失穩與五十肩，或肩夾擊綜合症時同時發生，互為因果，若只留意後兩者問題，忽視肩鎖關節狀況，會令肩痛纏繞難癒，故要引以為鑑。

肩鎖關節活動靈活，在手肩上提的動作中，尤以中末段間幅度活動，肩胛會沿胸廓上滑動，肩鎖關節會被扭動受壓，最後再提升鎖骨，令肩部能完成大幅度上提動作。但假若平常反覆提重或不正確運動，或長期寒背姿勢，加劇喙肩韌帶磨損，皆可引起關節及其周邊韌帶受損鬆弛，致肩鎖關節失穩。臨床檢查可觸摸到關節處腫脹疼痛，關節活動鬆弛，提手過程時，肩鎖動作不穩及錯位。

亦正如引言提及，若忽視肩鎖關節不穩問題，會加劇肩的不正常運動，結果可引發肩袖肌肉及肩關節摩擦，引發肩袖肌肉撕裂，或更甚招至五十肩。此外，即使已作肩袖肌群撕裂修補術，若不注意肩鎖關節情況，亦可導致肌群肌肉再度撕裂受傷。

肩鎖關節處若出現韌帶撕裂慢性炎症，可以中醫針灸、拔罐或物理治療處理。及後運動治療方面，要放鬆過度緊張肌肉，及訓練萎軟無力肌肉：拉筋對象尤其是上斜方肌、胸大及胸小肌肌群；肌力鍛練主要肌肉包括前鋸肌及下斜方肌。要改善肩頸寒背情況，亦要注意下背有否出現盆骨前傾或後傾情形。

筆者臨床曾遇見同時患上肩袖肌肉撕裂、五十肩及肩鎖關節勞損發炎，經驗中學懂治理是要注意到肩各關節活動情況，究竟關節活度太緊或失穩，牽一髮而影響廣泛，這是自理或治療決不可忽視的關鍵要點。

（知乎@體創運動醫學中心提供圖片）

撰文 : 盧文健 物理治療師、註冊中醫師

欄名 : 理療感悟

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