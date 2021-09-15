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蘋果罕見漏洞 籲即時更新系統

行政人員版 2021/09/15

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蘋果（Apple）在發布會前夕，被爆出系統出現罕見漏洞，黑客利用iMessage漏洞入侵iPhone、Apple Watch等設備，受影響包括iOS、macOS和watchOS。蘋果隨即在iOS

...

欄名 : 科技新知

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