蘋果罕見漏洞 籲即時更新系統 行政人員版 2021/09/15 分享： 蘋果（Apple）在發布會前夕，被爆出系統出現罕見漏洞，黑客利用iMessage漏洞入侵iPhone、Apple Watch等設備，受影響包括iOS、macOS和watchOS。蘋果隨即在iOS ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 韓指阻礙競爭 Google被罰13.7億 今日 韓指阻礙競爭 Google被罰13.7億 華為新品發布會 下月21日維也納舉行 2021/09/14 華為新品發布會 下月21日維也納舉行 汽車震動或損鏡頭 倡用減震架放iPhone 2021/09/14 汽車震動或損鏡頭 倡用減震架放iPhone 美企新款掃地機械人 AI視覺辨識障礙物 2021/09/13 美企新款掃地機械人 AI視覺辨識障礙物 Epic Games促蘋果 恢復《要塞》開發者帳號 2021/09/13 Epic Games促蘋果 恢復《要塞》開發者帳號 蘋果（Apple，美：AAPL） Apple Apple Watch 商業 黑客 科技行業 科技硬件 科技軟件 軟件 iPhone