英網新星受崇拜 港足女將闖世界

18歲英國球手拉度簡奴(Emma Raducanu)剛在美國網球公開賽女單決賽,直落2:0擊敗19歲的費蘭迪絲(Leylah Annie Fernandez)封后。拉度簡奴由外圍賽打起,連贏10場而且未失一盤,成為史上首位外圍賽球手奪得大滿貫,是舒拉寶娃在溫布頓掄元17年之後,最年輕大滿貫得主。

她在6月參加溫布頓打入16強,雖然因呼吸問題退賽,但已被喻為「英國網壇最大發現」,引來各方關注。

大家也許知道網球界的溫布頓錦標賽、美國公開賽、澳洲公開賽和法國公開賽,統稱「四大滿貫」,當中只有溫布頓是用草地球場,亦規定比賽一定要穿着全白色裝束。

在溫布頓官網可查到關於服裝的規定,第一條就寫:「Competitors must be dressed in suitable tennis attire that is almost entirely white and this applies from the point at which the player enters the court surround」(參賽者進入球場周圍時,就必須穿着合宜的,近全白網球服裝),還有第二條:「White does not include off white or cream」(白色不包括米白或奶白」。

其實白色有很多種,常見的有snow white(雪白)、ivory white(象牙白)之類,美國白宮的白色,亦不是一般白,叫做whisper white(有譯耳語白),要全面去管,落實可能有點難。依照溫布頓規定,球員身上除衫褲,連領口、腕帶、髮帶、袖口、襪、鞋等都必須符合全白規定才能上場,最多只能有一厘米長非白配色,例如袖口裝飾綫,但這規定亦似乎未嚴格執行。

到今天,仍然硬要統一白色賽服,令人覺得英國人是否過分古板?若然了解是出於全英草地網球賽(All England Lawn Tennis)沿襲下來的悠久傳統,發展到如今全球知名,舉辦了百多屆的溫布頓,也許就能體諒。

全白傳統源於19世紀,當時網球是上流社交行為,高尚紳士淑女活動。汗水令運動服濕透,有失禮儀,尤其女性衣服濕透不雅觀,因此穿上全白服裝,汗漬較不顯眼。

拉度簡奴美網封后 陳頌文踢曼城U19

今次拉度簡奴在美網封后,迅即光芒耀眼人氣急升,成為新一代Icon,英國人最開心,她是44年來首個大滿貫封后英國球手,連英女皇都送上祝賀。她擁有一半中國血統,母親是中國人,父親羅馬尼亞人,從事金融業。拉度簡奴2歲時舉家搬到倫敦,5歲開始玩網球,還有高爾夫、芭蕾等,網球天賦最好,10歲專注發展(請【按此】觀看「拉度簡奴IG」網址)。

相傳一種講法,網球的前身12世紀出現,法國傳道人常在修院建築,用手掌當球拍擊打一種小球,調劑生活,後來傳入宮廷。這種活動法語叫Tenez,後來英文Tennis源於此。英國人將這種運動改進,現代網球誕生,並由貴族運動發展為今天世界級公開賽的溫布頓。

英國體育歷史悠久,起源於英國或者由英國制定規則的運動項目其實很多,包括足球、網球、板球、欖球、高爾夫球……網球成績其實麻麻地,男單大滿貫失落70多年才由梅利(Andy Murray)捧盃,令英國全民瘋狂水平又高的,當數足球。

近日,16歲香港女足代表隊成員陳頌文,獲得在英國接受足訓機會。她隨家人移居英國後,早前到曼城試腳成功,將跟隨曼城U19女足長期訓練,同時繼續效力香港女足。陳頌文為本港土生土長女足球員,4歲開始踢波,同拉度簡奴5歲玩網球差不多,曾於香港阿仙奴足球學校受訓,之後效力公民司職前鋒,乃聯賽神射手。

英國人對傳統的堅持,其實全世界人都有。作為最悠久大滿貫賽事,溫布頓包含着英國人對網球幾近偏執的理解,例如硬性要穿白色。也許這種執着,源於自己是網球和世界多種現代運動始祖的自豪感。歷史悠久加上「唔衰得」,英國很多學校有各類運動隊伍,在學生時代已能夠接受有系統及專門訓練,這種氛圍下運動員上位機會大增。祝願在英國的陳頌文像拉度簡奴一樣,前途無量,以香港人身份發光。