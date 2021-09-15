英網新星受崇拜 港足女將闖世界

18歲英國球手拉度簡奴（Emma Raducanu）剛在美國網球公開賽女單決賽，直落2：0擊敗19歲的費蘭迪絲（Leylah Annie Fernandez）封后。拉度簡奴由外圍賽打起，連贏10場而且未失一盤，成為史上首位外圍賽球手奪得大滿貫，是舒拉寶娃在溫布頓掄元17年之後，最年輕大滿貫得主。

她在6月參加溫布頓打入16強，雖然因呼吸問題退賽，但已被喻為「英國網壇最大發現」，引來各方關注。

大家也許知道網球界的溫布頓錦標賽、美國公開賽、澳洲公開賽和法國公開賽，統稱「四大滿貫」，當中只有溫布頓是用草地球場，亦規定比賽一定要穿着全白色裝束。

在溫布頓官網可查到關於服裝的規定，第一條就寫：「Competitors must be dressed in suitable tennis attire that is almost entirely white and this applies from the point at which the player enters the court surround」（參賽者進入球場周圍時，就必須穿着合宜的，近全白網球服裝），還有第二條：「White does not include off white or cream」（白色不包括米白或奶白」。

其實白色有很多種，常見的有snow white（雪白）、ivory white（象牙白）之類，美國白宮的白色，亦不是一般白，叫做whisper white（有譯耳語白），要全面去管，落實可能有點難。依照溫布頓規定，球員身上除衫褲，連領口、腕帶、髮帶、袖口、襪、鞋等都必須符合全白規定才能上場，最多只能有一厘米長非白配色，例如袖口裝飾綫，但這規定亦似乎未嚴格執行。

到今天，仍然硬要統一白色賽服，令人覺得英國人是否過分古板？若然了解是出於全英草地網球賽（All England Lawn Tennis）沿襲下來的悠久傳統，發展到如今全球知名，舉辦了百多屆的溫布頓，也許就能體諒。

全白傳統源於19世紀，當時網球是上流社交行為，高尚紳士淑女活動。汗水令運動服濕透，有失禮儀，尤其女性衣服濕透不雅觀，因此穿上全白服裝，汗漬較不顯眼。

拉度簡奴美網封后 陳頌文踢曼城U19

今次拉度簡奴在美網封后，迅即光芒耀眼人氣急升，成為新一代Icon，英國人最開心，她是44年來首個大滿貫封后英國球手，連英女皇都送上祝賀。她擁有一半中國血統，母親是中國人，父親羅馬尼亞人，從事金融業。拉度簡奴2歲時舉家搬到倫敦，5歲開始玩網球，還有高爾夫、芭蕾等，網球天賦最好，10歲專注發展（請【按此】觀看「拉度簡奴IG」網址）。

相傳一種講法，網球的前身12世紀出現，法國傳道人常在修院建築，用手掌當球拍擊打一種小球，調劑生活，後來傳入宮廷。這種活動法語叫Tenez，後來英文Tennis源於此。英國人將這種運動改進，現代網球誕生，並由貴族運動發展為今天世界級公開賽的溫布頓。

英國體育歷史悠久，起源於英國或者由英國制定規則的運動項目其實很多，包括足球、網球、板球、欖球、高爾夫球……網球成績其實麻麻地，男單大滿貫失落70多年才由梅利（Andy Murray）捧盃，令英國全民瘋狂水平又高的，當數足球。

近日，16歲香港女足代表隊成員陳頌文，獲得在英國接受足訓機會。她隨家人移居英國後，早前到曼城試腳成功，將跟隨曼城U19女足長期訓練，同時繼續效力香港女足。陳頌文為本港土生土長女足球員，4歲開始踢波，同拉度簡奴5歲玩網球差不多，曾於香港阿仙奴足球學校受訓，之後效力公民司職前鋒，乃聯賽神射手。

英國人對傳統的堅持，其實全世界人都有。作為最悠久大滿貫賽事，溫布頓包含着英國人對網球幾近偏執的理解，例如硬性要穿白色。也許這種執着，源於自己是網球和世界多種現代運動始祖的自豪感。歷史悠久加上「唔衰得」，英國很多學校有各類運動隊伍，在學生時代已能夠接受有系統及專門訓練，這種氛圍下運動員上位機會大增。祝願在英國的陳頌文像拉度簡奴一樣，前途無量，以香港人身份發光。