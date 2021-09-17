疫後固定收益投資機會　聚焦4D策略打造長期價值

在市場不明朗及低息時期，環球固定收益策略可作為一種「防守性」投資，降低整體投資組合回報的波動性。然而，由於現時多個國家的利率均接近零，投資者在存款及政府債券以外，應嘗試尋找額外的固定收益來源，有助提高固定收益組合的潛在回報，並對沖通脹風險，保持財富購買力。

富蘭克林鄧普頓於環球固定收益投資歷史悠久，對固定收益市場上所有主要範疇都具備深入廣泛的專業知識，其管理資產規模穩步向上，其固定收益投資實力正是關鍵因素之一。面臨市況持續波動，富蘭克林鄧普頓尤其重視風險管理，在追求高收益資產的同時，同時建立穩定收入來源，夸助投資者面對任何市況，都能實現進可攻、退可守。

固定收益團隊 追求長期價值

富蘭克林鄧普頓於2020年8月5日成功收購美盛，打造出一家結合環球實力和精品投資專業能力為一體的資產管理公司。布蘭迪環球投資管理（Brandywine Global）是富蘭克林鄧普頓旗下其中一家專業投資經理，以追求長期價值為主要投資理念，為世界各地的機構和零售客戶提供別樹一幟的固定收益投資方案。布蘭迪環球投資管理全球宏觀研究部透露，過去一年多以來，疫情走勢主導了環球投資趨勢，並很可能會在未來一段時間持續下去，基金經理認為，雖然已發展經濟體似乎在今年上半年開始回復正軌，但復甦勢頭能否持續仍有不確定性，其中關鍵包括通脹潛在影響、全球疫苗接種步伐，以及央行的貨幣政策等。

其中，通脹仍然是固定收益投資最值得關注的因素。今年6月和7月期間多個國家的通脹數據持續上升，這是由多種因素共同推動的，包括與經濟復甦相關的周期性上升，以及此前過度儲蓄釋放的消費支出。縱使有跡象指通脹將在稍後放緩，但亦有數據顯示物價上升促使政府及央行調整貨幣政策預防過熱，通脹預期仍將在未來一段時間內影響市場。

接種疫苗步伐 主導經濟增長

全球不斷推進疫苗接種，但Delta變種病毒仍為全球經濟增長帶來未知數。然而，種種宏觀跡象顯示，疫苗接種率較高的國家正在領導持續的復甦趨勢，預計將趨向於疫情前的增長趨勢，並且預計將保持穩定和具持久性，而通脹風險則很大機會是暫時性的。

布蘭迪環球投資管理團隊認為，未來全球貨幣政策將大幅收縮，其中中國已開始將政府預算赤字減少約1%，而聯儲局已開始討論「縮表」。雖然團隊預計2021年下半年全球經濟增長將顯著回升，然而這些周期性增長能否持續下去仍存在不確定因素，因此固定收益在投資組合中顯得相當重要，投資者應從股息率、存續期、評級等角度出發，靈活選擇及管理固定收益投資，創造具長期價值的投資回報。布蘭迪環球投資管理團隊建議，投資者在考慮配置固定收益投資時，應重視「4D」因素。

多角度評估 提升組合回報

第一個「D」是「派息」（Dividend），集中固定投資帶來的定期及長綫價值。這視乎基金經理如何運用不同的固定收益來源，並因應宏觀經濟趨勢及市場走向進行搭配，例如企業債券與經濟及企業表現息息相關，可捕捉企業的增長潛力；至於高收益債券及新興市場債券能提供較高的潛在收益率；而政府債券則在市場受壓時則有助防守。

固定收益投資傳統上被視為「防守性」投資，故投資者在追求額外回報的同時，不可忽略第二個「D」──「防禦性」（Defensive）。為了在不明朗市場提升防守力，投資者在選擇基金時，可考慮主要投資於美元的固定收益基金，並參考其自疫情以來的回報表現，若表現優於同類型基金，顯示該基金抵禦市場波幅的實力較強。

靈活管理存續期 應對利率變動

在配置固定收益投資時，利率變化是一個極為重要的風險因素，故投資者需要留意的第三個「D」是「存續期持倉」（Duration Play）。為應對利率風險，基金經理應主動進行存續期管理，並因應利率預期，運用存續期作為提升回報的手段，以及作為風險管理的重要工具，例如縮短存續期以應對美國國庫債券孳息率飆升的情況。

至於最後一個「D」則是「多元化」（Diversification），針對現時經濟數據好壞參半的市場形勢，基金經理應在環球固定收益領域靈活輪換，積極分散投資於環球固定收益領域，以提供最佳的相對價值及存續期基本因素，應對持續變化的宏觀經濟環境。

如今環球固定收益市場的規模龐大，可供選擇的類別亦甚多，環球固定收益基金經理應利用各種收益策略，靈活投資於廣泛的資產類別，在不同市況下為投資組合創造價值，實現比市場平均指標更佳的可持續性回報。

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