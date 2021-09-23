當KM信貸遇上Fintech：金融科技如何重新定義我們的生活？

科技發展一日千里，其影響力正不斷改變我們的生活和工作。「新常態」可意指疫情對我們生活常態的改變，也適用於金融科技對我們生活的影響，不管在最好或最壞的時間，金融科技應用早已滲入我們生活的每個細節，並引領我們向前邁進。

當KM信貸遇上Fintech：Fintech引領全新理財體驗



近年，金融科技（Fintech）發展迅速，其涵蓋範疇愈來愈廣，包括貸款及集資、人工智能、大數據、支付平台、投資管理及市場支援方面等。在支付平台上，以往大眾外出付款時只有現金或八達通兩種選擇，但現時以電子錢包或信用卡進行無現金（Cashless）或非接觸式支付已成常態。

在匯款方面，以往大眾需要親自到銀行櫃檯或櫃員機過數，但時至今日，透過轉數快（FPS）即可實現24小時全天候自由匯款；而創業人士現時也可透過更多的眾籌平台籌集資金，以實現夢想。凡此種種皆可見Fintech引領我們的生活邁向更舒適方便的體驗。

當KM信貸遇上Fintech：以A.I.為金融建立新常態



Fintech在提升應用體驗的同時，它在網路保安上亦發揮重要作用。目前，不論是金融管理局管轄的銀行、金融機構，還是受《放債人條例》規管下的合法財務公司，都有運用到A.I. 人工智能進行身份認證。

例如銀行會採用流動保安編碼、指紋、人面辨識，以授權登入乃至處理高風險交易。而近年興起的虛擬銀行，亦容許申請者在毋需現身的情況下，只須通過手機提交身份證明文件及相關資料即可於數個步驟開戶。至於信用卡公司亦會利用A.I. 檢測異常情況，以防發生信用卡盜用欺詐事件。

KM信貸以A.I.貸款解決現金周轉問題

Fintech的應用除了加快開戶流程外，在貸款方面亦帶來新的體驗。目前，貸款機構在批核貸款前均會考慮申請者的信貸評分（TU）。然而，部分申請者信貸紀錄不多，貸款公司往往難以準確評估申請者的還款能力，繼而未能批核一個最適合申請者的貸款方案。

KM信貸深明借貸人士的需要，故推出「智」快A.I.貸款服務，活用大數據和A.I.科技，審核申請者的貸款申請文件，更會考慮貸款申請時間及使用的裝置等資料去分析貸款申請者的入息背景和實際財務狀況，繼而精準計算出申請者的評分，令貸款更快、更精準。

KM信貸令A.I.貸款伸手可觸



因應A.I.人工智能技術的應用日益普及，愈來愈多金融機構引入Fintech處理繁複的行政程序，包括貸款申請。而KM信貸作為一家與時並進的金融公司，致力運用創新科技與A.I.貸款批核系統，提供多元化及可靠的貸款服務，配合專業的服務和待客態度，以A.I. 度身訂造最個人化、最貼心的貸款方案給每位客戶。

如果想了解更多KM信貸貸款服務詳情，可瀏覽網站：https://bit.ly/3973Wcb

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介。

（特約）