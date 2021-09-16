大澳水鄉花燈節 繪燈籠遊河涌體驗社區文化 副刊版 2021/09/16 分享： 中秋節將至，一年一度的大澳水鄉花燈節2021現正舉行，大澳花燈節自2018年起每年中秋也會舉辦，去年因疫情關係提早結束，今年捲土重來，雖然花燈節巡遊及秋月音樂祭剛宣布取消，但由即日至9月30日，大澳吉 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 懷舊大笪地重現無限極廣場 2021/09/15 懷舊大笪地重現無限極廣場 嘉道理農場11月辦行山活動 8公里慈善行綠野尋寶及自然市集 2021/09/11 嘉道理農場11月辦行山活動 8公里慈善行綠野尋寶及自然市集 插畫師帶路 遊油麻地老店 出書記錄香港傳統手藝 2021/09/11 插畫師帶路 遊油麻地老店 出書記錄香港傳統手藝 本地遊做另類導賞團 遊性小眾地點感受宗教多元化 2021/09/10 本地遊做另類導賞團 遊性小眾地點感受宗教多元化 日本人氣插畫家 Keigo中環開展 限定紀念品+主題美食+打卡位 2021/09/09 日本人氣插畫家 Keigo中環開展 限定紀念品+主題美食+打卡位 香港 學校 正能量 音樂 義工 工作坊 繪畫 攝影 中秋節 大澳