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大澳水鄉花燈節 繪燈籠遊河涌體驗社區文化

副刊版 2021/09/16

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中秋節將至，一年一度的大澳水鄉花燈節2021現正舉行，大澳花燈節自2018年起每年中秋也會舉辦，去年因疫情關係提早結束，今年捲土重來，雖然花燈節巡遊及秋月音樂祭剛宣布取消，但由即日至9月30日，大澳吉

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欄名 : 本地遊

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