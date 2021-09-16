恭喜、恭喜，香港再次蟬聯全球最長壽地區，平均壽命達85.04歲，理所當然女性比男性壽命較長（89.6比84.65歲）。好朋友梁卓偉教授提出，成功控煙是主要關鍵，醫生十分同意，同時亦有一分不同意。

香港政府自1980年展開控煙後，逐步把法例收緊，吸煙人口由當年23%降至現在約10%，這進步成果，令世界側目並以香港成功控煙為傲，醫生當然大力支持，少些煙民、少些肺癌病患，是戰勝癌症的重要一步。

醫生只是並不同意成功控煙是唯一主要關鍵，邏輯很簡單，香港排行第一，而日本排行第二，人均壽命為84.79歲，相差只有0.25年，統計學上甚至可被視為相等。但日本人口吸煙率約為17%，在男性更為27%，而排行第五的西班牙（人均壽命為83.24歲）的吸煙率為22%。

醫生當然不是說吸煙跟壽命長短無關，只是說影響生命長短的關鍵眾多，例如飲食習慣影響也深遠，最長壽十個地區中，便有六、七個是以新鮮日常飲食見稱，其中包括瑞士、西班牙、意大利，相對飲食過盛而不大健康的美國只是排行第三十九（人均壽命為78.99），比香港人少足六歲（打算移民當地的，不妨三思）。

其他關鍵包括醫療系統、人口出生率、空氣污染和遺傳基因等，但最吊詭是快樂本應是長壽秘訣，但排第一的香港卻在2021年快樂排行榜上，只排第七十八名，這跟快樂為長壽秘訣的信念相反。

長壽之都而非快樂之都，那麼長壽又有何意義？