考驗李寧品牌的公關危機

上周在全運會中，代表浙江的奧運冠軍陳雨菲，遭所穿李寧運動鞋割傷腳趾公；她後來在微博憶述「有個像鋼絲還是綫一樣的東西把我的腳劃開了……一直刮我的大拇指」，並附有襪子染血、腳趾公表皮被𠝹開的相片。內地網民反應極大，開始質疑品牌球鞋的質素，畢竟，這已非第一次，之前已有四位中國運動明星投訴，最激的一次，是籃球明星易建聯在直播球賽中，脫了品牌球鞋扔在球場。如今是第五次，網民大罵，品牌市值蒸發逾百億元人民幣。

這是一場考驗李寧品牌的公關危機。局限位：一、今次非第一次；二、剛奪奧運金牌的陳雨霏受內地網民愛戴；三、傷勢圖文並茂公開，兼有當事人確認；四、賠償非可考慮選擇，贊助商「賠償」給受牽連的運動員，太無面和滑稽了吧？﹗五、堂堂贊助品牌，斷不能宣布日後讓球員自由選擇球鞋這種落自己面的行為，即使道歉或說「極為關注」也無補於事，現今網民已厭倦無實質行動、虛無縹緲的說話。這就是品牌公關要面對的局限位。

再看走盞位：一、品牌在內地公眾心中仍有分量，公眾普遍仍願意給予機會；二、品牌應慶幸陳雨菲後來勝出比賽，否則或遭看成不能原諒的千古罪人；三、品牌事後也有回應，指對她的情況極為關注，強調專業的運動保護一直是公司關注重點，並表示已即時與浙江隊及陳雨菲聯繫，跟進傷勢和情況。回應至少沒有經常在其他內地品牌出現的反罵當事人，令公眾反感升溫，算是不過不失，但亦跳不出公關陳腔，「關注」和「跟進」沒有具體行動計劃，只予人虛說、最終又是不了了之的觀感。

現時，品牌需要兩大方向：一、Isolation（把問題隔離，收窄影響範圍）：即isolate問題僅出現在「出事球鞋」上，避免禍延其他產品。二、提出並公開改善贊助安排的程序，日後在賽前預留充足時間給受贊助的運動員試穿或適應，讓品牌有充裕時間在賽前處理（調校設計／物料，又或以其他較舒適的產品代替），這至少讓公眾知悉即時可實行的具體行動。