白色婚紗背後 懷念梅艷芳告別

昨天談到英國溫布頓網球賽，規定球員一定要全身穿白色，今天再續談一下白色。古羅馬時代，白色是男性傳統服飾主要顏色，想要爭取公職的男性，會穿以白色石灰岩粉擦亮的長袍，拉丁文為candidātus，即穿白衣者。進入英語後成為candidate（候選人），candle（蠟燭）、candid（坦誠）也與此相關。

對古羅馬人來說，白色代表純潔、忠誠、光明，這些概念後來被西方文明繼承。到中世紀，白色乃代表美德的顏色，神父彌撒時穿白祭袍，白作為潔淨正面象徵，深入民心。

白色明亮，黑色陰暗，黑白從來分明。例如我們講黑白兩道，黑道指黑社會，白道就代表官方、執法者；不過正如星雲大師曾說，白道者未必好，黑道也未必壞，這兒就不累贅了。在美國西部亦有一種講法，好人帶白帽，壞人帶黑帽，所以會用white hat形容好人，是俚語，相當於good person或nice guy。不過，white的東西也不一定好，white elephant（白色大象）乃一例。所謂「大白象工程」大家也聽過，相傳有典故：在以前的暹羅（泰國），白色大象是國家和平繁榮象徵，本來正面，擁有白象更是財富象徵，但有國王將白象作為禮物送給他不喜歡的人，搞到對方因為昂貴飼養成本而破產。後來「大白象」就被用來形容耗費龐大資源，卻無用的東西。

其實白色無罪，搞事的是人類，把美麗的白色大象醜化，因人為事件把白色和恐怖拉上了關係。白色大象不好，那麼白色婚紗好吧？披上一襲華麗的白色婚紗，是女士的夢想，純潔又美麗，無「公主病」都like。不過，純潔白色婚紗背後，也和令人不純潔的金錢有關。

19世紀中之前，西方甚麼顏色的婚紗都有，包括紅色。香港人對維多利亞女王（Queen Victoria）不陌生，維多利亞港和維多利亞公園都因其得名，其實全世界女性今天結婚穿白色婚紗，亦是因為她。1840年，她與阿爾拔親王（Prince Albert，有譯亞厘畢，中環的亞厘畢道就為紀念他）大婚，打破王室貴族一貫奢華，以一身白色嫁衣示人，掀起婚紗革命，這樣做其實有目的。

維多利亞女王心知自己婚紗款式會成為社會焦點，故選擇穿着來自國內製作的喱士婚紗，希望提振喱士行業。當年，英國、法國都在保護當地紡織業、工業產品，不得使用進口喱士，同時防止資金外流，維多利亞特意將婚紗縫上由漢寧頓鎮（Honiton）手工生產的喱士，親自當KOL兼「帶貨女王」，她覺得最能襯托喱士手藝的，是白色長紗。

這位維多利亞，比起碧咸老婆Victoria Beckham的潮流引導力，有過之而無不及，白色婚紗受大英帝國女王「加持」，漸漸成為各地主流。它之所以受青睞，不單因為女士穿上了立即「升呢」，庸脂變張栢芝，突然綽約仙姿，又或者因為女王「帶貨」，而是穿上了還有另一層意義。

維多利亞女王 為白婚紗加持

話說當年，洗白色衣服遠不如今天方便，意味普通人若弄髒，不容易清洗，亦須花更多錢，有錢人才能負擔白色衣服背後的成本。白色婚紗隨時邋遢，加上只穿一次，普羅階層買有點不切實際，同「大白象」道理差不多；反過來說，能夠穿上白婚紗，財富階級身份象徵不言而喻。

所以，今天的你、你的老婆或女友多幸福，結婚就可穿白色婚紗，唔買就租。有一個人，並非結婚，沒有新郎也穿上，還是公開地穿，就是「香港女兒」、人稱「梅姐」的梅艷芳。2003年11月，知道自己時日無多的她，在告別演唱會穿上白色婚紗，因為沒有新郎，頭紗沒人會來揭開，所以特地設計成半遮面。忍着病痛及淚水，她唱了最後一首歌《夕陽之歌》。個半月後，這位40歲天后因子宮頸癌併發，離開人間和粉絲。

這位不論才華與處世，真正稱得上Queen的「梅姐」，向粉絲的最後「告白」，我大概記得，令人動容：「我穿婚紗好看嗎…..我是歌手也是演員，穿婚紗不是第一次了，不過沒有一次是屬於我自己的，這可能是我這一生的遺憾。但是我有你們（粉絲）的愛，我的遺憾都沒有了…..我將我自己嫁給音樂，嫁給你們。」為甚麼要選擇《夕陽之歌》作為告別？她說：「我常覺得夕陽和黃昏很漂亮，但是很短暫，我們要更加珍惜，更加爭取身邊想要的東西，要不然，一眨眼甚麼都沒了。」

（請【按此】觀看「梅艷芳告別感人時刻」）