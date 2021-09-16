護齒非全靠牙醫 培養習慣減蛀牙

本港基層家庭幼童蛀牙問題嚴重，但又沒錢看牙醫，有組織要求將幼兒納入免費牙科保健計劃內，或派發兒童牙齒醫療券。惟幼童能否有一副好牙齒，跟頻睇牙醫關係不大，關鍵是自小培養刷牙和良好飲食習慣。

日本強制檢查 教育護口腔

香港社區組織協會與兒童權利關注會早前調查，發現逾8成基層幼童有蛀牙、爛牙和牙齒發育不全等問題，有的更嚴重至全排廿多隻牙都「黑晒」，不敢說話和笑，影響與人溝通。兩個組織日前向立法會申訴部申訴，要求當局將學童牙科保健服務受惠對象，擴闊至幼稚園學童及中學生，並建議設立兒童牙齒醫療券，資助基層幼童定期接受牙科護理服務。

其實，幼童出現蛀牙是很普遍，不少家長沒正視，認為孩子會換牙，待長出恒齒後才注重口腔衞生也不遲，結果各地5歲以下幼童蛀牙問題嚴重。英國和新西蘭前年分別有23.4%和逾40%幼童有蛀牙或爛牙，而新西蘭在2010-19年間共有55,571名兒童因爛牙須在麻醉下進行脫牙手術。

反觀日本，3歲幼童的蛀牙數目由2010年的4.7顆降至去年0.5顆；至於中學生的蛀牙病發率更由1985年高峰期的逾90%降至34%。日本幼童零蛀牙，與當局自80年代中期投入資源，規定兩歲幼童和中小學生強制檢查牙齒和接受口腔護理教育，包括糖份控制、營養飲食建議、刷牙和用含氟牙膏等。

其實，賽馬會去年已撥款推行幼童健齒計劃，為全港逾18萬名幼稚園學童提供免費牙科檢查服務和蛀牙治療。讓幼兒自小定期睇牙醫，目的並非是接受補牙或剝牙治療，而是讓牙醫教他們正確刷牙方法，並開始習慣有儀器伸進口腔檢查和所發出聲響，建立良好睇牙體驗，為日後每年定期檢查做好鋪墊，讓牙醫查看自己刷牙是否擦得到位、是否用力過度擦損牙齒表面的珐瑯質。

勤刷牙少吃甜 預防勝治療

要護理好牙齒，並非全靠睇牙醫，主要還是靠自己養成勤刷牙的習慣，這有賴家長自小教導子女早晚刷牙，如可以的話在午餐後也應刷牙。蘇格蘭自推行學童餐後刷牙措施後，據說學童蛀牙情況大減70%。

此外，幼童亦應減少飲含糖飲品、少吃甜食。新西蘭奧克蘭大學研究顯示，當地兒童蛀牙的元兇是與飲食有關，攝取過量糖份和高精緻澱粉食物，例如汽水、雪糕、蛋糕、白麵包等。因此新西蘭牙醫協會要求當局向含糖飲品徵收糖稅，並以英國在2018年實施糖稅後，汽水銷量下跌10%，有助改變兒童飲汽水的壞習慣，既可減少蛀牙，又可紓緩癡肥問題。

要有一副好齒毋須經常看牙醫，預防勝治療，秘訣是自小身體力行，勤刷牙和減少甜食，方法簡單又易做。

▲ 要有一副好牙齒毋須經常看牙醫，預防勝治療，秘訣是自小身體力行，勤刷牙和減少甜食。（資料圖片）