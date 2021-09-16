杜絕網戀騙案 須教育「無知網民」

網上情緣騙案手法最近頻密發生，且手法層出不窮。日前，有從事專業行業的年輕女事主，抵受不住自稱台灣IT男施展的甜言蜜語攻勢，放下戒心，聽從其指示，購買加密貨幣「泰達幣」（USDT），再滙到偽造網上賭博平台，參加疑似網上賭博，初可獲數百元回報，之後逐漸加大注碼，最終損失近100萬元，其中約一半更屬借貸。

據警方今年上半年的統計，網上情緣騙案大幅上升，由去年同期的429宗增加至822宗，上升91.6%，損失金額超過2.88億，上升1.6倍；受害人通常經過一段長時間才發現受騙，致損失較大。除了網上情緣騙案，虛擬貨幣交易行騙和網絡商業犯罪的案件，近年也不斷增加。

疫下遠程工作 綫上交易增

很顯然，網上騙案近年趨多的原因有多端--

由於從2019年底新冠疫情大規模爆發，生產以及社交活動受到影響，在禁足外出、限聚令下以致「遠程工作」模式大規模應用的情況下，使用電腦的人和使用時間都較以往為多，上網的時間當然也更長；另一方面，過去習慣在綫下的行為或交易活動，無論是出於自願或無奈，都多了在綫上進行。

一些相對較高風險的交易行為，例如投資買賣證券、商品甚至朋友之間的借貸活動，原本多傾向在綫下進行交易，但在疫情下，過往綫下的交易或行為模式，不少轉到綫上進行。這樣改變帶來甚麼影響、在疫情後這種改變會否持續，是值得注意的。

另一方面，互聯網科技近年的長足發展，包括人工智能等，令騙徒假扮成一個甚麼身份、甚麼樣子的「人」，都更輕易。在網上用一些技術造成與某人同一個聲音，甚至打扮成跟電影主角相似的面孔，使網上資訊變得真假難分，似真還假，可信性很低，不過往往又有人相信。

上網交友玩遊戲 沒留意新聞

可以說，網絡保安的一個關鍵節點，是參與網上活動的人必須有高度警惕的意識，亦要知道騙徒常用的行騙手法。從這些騙案看到，迄今仍然有大學生墮入「公安騙案」，把錢轉帳到不明人士的銀行戶口；在網上情緣騙案中，苦主把大筆金錢，存到只認識了幾個月的「想像情侶」所指定之海外銀行戶口。這些重複又重複、不斷發生的騙案，居然還有不少人「中招」，委實令人感到匪夷所思。

問題的癥結在甚麼地方？很顯然，雖然很多人上網，到處瀏覽，但他們所接觸的信息和上網目的，往往只是玩遊戲或交友，沒有留意到社會發生的新聞。換言之，在上網的人群中，存在不少「無知的人」，成為騙徒狩獵成功的對象。

解決之道，通過對「無知網民」進行教育，提高其警惕，是其中有效的方法，但知易行難，因為「無知」的人往往以為自己「有知」，沒有把忠告放在心坎裏。例如一些存放了大量客戶信息的企業，只因其內部個別員工的網絡保安意識不足，便釀成系統保安漏洞，讓黑客有可乘之機入侵，把客戶資料予取予攜，類似的案件屢見不鮮。

誠然，各國政府已愈來愈提倡推出一些保護網絡安全的措施，如金管局於2016年推出「網絡防衞計劃」，以提升香港銀行的網絡防衞能力，至去年11月再推「網絡防衞計劃2.0」版。計劃當中的「網絡防衞評估框架」（Cyber Resilience Assessment Framework），是一個以風險為本的框架，讓銀行根據這個框架，評估本身的風險狀況，以定出適當防範網絡攻擊的防禦措施。

事實上，要求企業或機構進行風險「自我評估」，然後再作出防範風險的應對措施，這類網絡保安措施和構思並非新鮮，而是沿用一直以來在商業世界裏的「風險管理」概念，從風險發現、評估，繼而作出應對管理，這是全球性的通行做法。

員工缺風險意識 企業防不勝防

然而，潛在的風險在未發生前，往往未被保安系統辨識出來，例如異國情緣的因素，網絡保安系統就不容易事前發現、識別出來。可能只因機構內部一名員工，在網上交友過程中警惕不足，一不小心，讓認識不深的網絡朋友製造了一個入侵公司電腦系統的缺口。因此，即使風險系統有辦法針對機構有多少個員工、有甚麼服務產品，相對作出了一些保衞措施，但不能保證公司每個員工都有足夠對保安風險的認識，形成「防不勝防」的保安漏洞。

歸根究柢，網絡防衞的關鍵，在於用戶不清晰或不在意自身在網絡保安上的角色，對公司電腦安全系統的保安意識也不足夠。筆者研究網絡保安多年，一直提倡機構不僅需要教育員工對互聯網保安的認知，還需要政府、機構以至僱員各方在網絡保安上的角色分配和風險分擔，而不是由一方來單獨應對。

增第三方服務 或引入潛在風險

筆者曾提出過網絡保安「第三方」風險的概念，即企業自身的網絡系統相當安全，但當這家企業增加了一些由外判供應商（第三方）提供的額外服務時，便可能引入了潛在安全風險。一旦「第三方」的系統安全性出現漏洞，黑客便可以乘虛而入，順藤摸瓜，直闖企業的網絡系統。

另一方面，企業與企業之間、企業與用戶之間，以至用戶與用戶之間，大家互相勾連，這種千絲萬縷的網絡關係，使網絡保安無可避免帶有相互依賴的「集體性」，很難單靠一方獨力完成。因此，我們需要從責任分布的角度，檢視網絡安全問題，令網絡安全得到更全面、更踏實的「整體性」維護。

很顯然，企業除了做足網絡安全的裝置和措施，還需要提出誘因，激勵員工做好自身保安付出和保安責任投入的部分。如果他們付出的部分不足，沒有切膚之痛，粗心大意，往往便會成為整個保安系統「致命」之處；出了事的員工，也需要負上責任。

網安整體維護 定全面防禦系統

與此同時，網上的交易機構，對其他持份者都會造成影響，例如商業夥伴、供應商以至顧客等，因為顧客用網上交易機構的網絡，都會為自身帶來網絡安全的風險。以銀行為例，過去也有銀行的資料庫被黑客入侵及非法盜用，銀行當然有損失，但同時引伸一個經濟學上的「溢出效應」（Spillover Effect），這種負面的界外效應，造成各方都受損害。因此，網絡保安必須從一個寬闊的角度來考慮，而不是由一方來應對安全風險，因為一方個體的不小心，會牽連到很多方面同受影響和損失。

換言之，網絡保安是需要「整體性」的維護，通過教育，提高網絡用戶的風險意識；與此同時，在防禦網絡風險的責任分擔、合理分配、在損失後果共同承擔的基礎上，制定一個全面、集體性的防禦系統，相信才能有效管控網絡風險和攻擊的進一步肆虐。

▲ 疫下「遠程工作」模式大規模應用，過往綫下的交易或行為模式，不少均轉到綫上進行。（法新社資料圖片）