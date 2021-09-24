拓展跨境網購服務　電子商貿引領新商機

每年第四季都有大家期待的假期，亦是各大小企業把握最後機會衝刺業績的時機。隨着網購在世界各地普及，除了本地市場，商家更要放眼海外，開拓更多潛在市場。研究海外市場需要不少的精力和時間，而PayPal早前推出的《2021年無國界商務報告》（下稱報告），就整合了13個國家及地區的市場概況，幫助商家捕捉跨境電子商貿的機遇。

新冠肺炎的出現帶來了新常態，網購正是其中一個被加快發展的趨勢。不同國家和地區的消費者在疫情封城期間，受外出購物的憂慮影響而轉戰網購。報告指出2020年的網購普及率急增至接近28%。全球網購消費人數日益增加。報告引述McKinsey的數據，在美國預計需要10年時間完成的電子商貿滲透率增長，在短短90天內便迅速達成。電子商貿帶來的便捷無疑令大部份人接受甚至習慣了網購。報告訪問了全球13個市場的消費者，願意進一步增加網購消費的人數較計劃抑制網上消費的高一倍，展現電子商貿背後的商機。

東盟及一帶一路沿綫 開拓網購首選之地

東盟十國、一帶一路沿綫國家是香港近年開拓海外市場的熱門之選；與此同時中國政府提出擴大內需，也有助香港商家發展香港地區以外的市場。踏入第四季，這些市場也有不少季節性因素刺激消費，商戶應要了解當地市場的消費特性，及早做好部署。

以印度為例，報告指出相比2020年，超過四分之三的印度消費者計劃在2021年進行更多網購，位列13個受訪市場之冠。即使印度政府正推行刺激當地消費的計劃，仍無阻印度消費者的跨境網購熱潮，有近5成人會選擇跨境購物。報告提到，印度人特別重視每年10月或11月的傳統節日—排燈節，如同其他如黑色購物節（Black Friday）、網絡星期一（Cyber Monday）和聖誕節等西方國家的購物盛事一樣，他們會盡情購物並交換禮物。而印度的跨境網購消費者往往比在當地購物的消費者更願意大灑金錢。



而在新加坡，封城措施令電子商務急速增長，並且帶來更大的跨境零售商機——報告表示78%的受訪新加坡網購消費者只選擇跨境購物，或同時光顧跨境和當地的企業，比例是所有受訪市場之冠。由於當地人口多元化，會慶祝中西方節目，聖誕節（43%）、黑色購物節（43%）、網絡星期一（24%）及農曆新年（21%）也是跨境網購消費者和當地購物者的網購高峰期。

至於中國則是全球發展最成熟的網購市場，在跨境購物的商品類別中，化妝品及美容產品（53%）及衣服、鞋履和飾物（35%）是較受歡迎的產品。中國人熱愛在節日消費，除了中國傳統文化相關的節日外，消費者亦會在黑色購物節和聖誕節搜尋海外商品，對跨境賣家更有利。中國網購平台的銷售額總是相當出色，去年光棍節銷售活動橫跨11月1日至11日，銷售額達到1,150億美元的新高峰。報告更指出，有意進入中國市場的賣家要留意專為國際賣家而設的電子商務平台和新穎的促銷手法，例如「拼多多」以開倉直播形式銷售進口商品。

有關13個市場更詳細的消費者概況，可瀏覽《2021年無國界商務報告》。

付款方式及裝置 或影響網購意欲

商戶在準備進行跨境電子商貿前，更要留意消費者偏好的網購裝置和付款方式，為消費者提供良好的購物體驗。智能手機是13個市場中首選用於網購的裝置（平均為43%），使用手提電腦進行網購則平均僅佔26%。以印度、新加坡及中國為例，受訪的消費者相比利用手提電腦購物，同樣更偏好利用智能手機購物。報告更指出，手機正迅速成為首選的網購平台，因此商戶必須針對手機用戶的需求作出優化。

有4成受訪網購消費者表示，如果無法使用喜愛的付款方式，他們很可能會放棄購物。報告指出PayPal是大部分受訪市場首選付款方式的第一位。例如在西方國家的網購消費者在國際平台購物時，對PayPal的偏好程度與信用卡（31%）相同；印度市場的消費者有36%選用Paypal為支付方式，較扣帳卡及信用卡多。企業應該把握時機部署電子商貿，為跨境消費者提供安全可靠的支付方式。

了解更多不同國家和地區的市場分析，立即按此下載《2021年無國界商務報告》。

（資料由PayPal提供）