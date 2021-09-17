  • 28°C
香港時間 : 2021917日 (五) 03:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

積家以經典電影 為Reverso系列賀壽

副刊版 2021/09/17

分享：

不少腕錶品牌都會贊助電影甚至電影頒獎禮，但積家跟電影的關係卻來得更深層次，因為品牌自2011年起，便參與了一個電影修復計劃，至今悉心保存了14部不同年代和不同類型的華語電影，包括《英雄本色》和《新不了

...

欄名 : Lux Living

最新專欄文章 更多

日本米芝蓮2星壽司芳總廚再臨 展示創意料理藝術
2021/06/04
日本米芝蓮2星壽司芳總廚再臨 展示創意料理藝術
Louis Vuitton Objets Nomades 對外開放的奢華家品世界
2021/04/02
Louis Vuitton Objets Nomades 對外開放的奢華家品世界
Macallan Pop-up 落戶K11 MUSEA為The Red Collection造勢
2021/01/08
Macallan Pop-up 落戶K11 MUSEA為The Red Collection造勢
Tudor勇闖深海回顧歷史
2020/11/20
Tudor勇闖深海回顧歷史
LOUIS VUITTON Savoir Faire 最奢華的家品展覽
2020/10/09
LOUIS VUITTON Savoir Faire 最奢華的家品展覽
香港 演員 品牌 電影 展覽 導演 甜品 人物 巴黎 Cafe

上一篇文章

Roger Vivier擁抱新世代

下一篇文章

ESPADRILLE着草
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？