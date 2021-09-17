積家以經典電影 為Reverso系列賀壽 副刊版 2021/09/17 分享： 不少腕錶品牌都會贊助電影甚至電影頒獎禮，但積家跟電影的關係卻來得更深層次，因為品牌自2011年起，便參與了一個電影修復計劃，至今悉心保存了14部不同年代和不同類型的華語電影，包括《英雄本色》和《新不了 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : Lux Living 最新專欄文章 更多 日本米芝蓮2星壽司芳總廚再臨 展示創意料理藝術 2021/06/04 日本米芝蓮2星壽司芳總廚再臨 展示創意料理藝術 Louis Vuitton Objets Nomades 對外開放的奢華家品世界 2021/04/02 Louis Vuitton Objets Nomades 對外開放的奢華家品世界 Macallan Pop-up 落戶K11 MUSEA為The Red Collection造勢 2021/01/08 Macallan Pop-up 落戶K11 MUSEA為The Red Collection造勢 Tudor勇闖深海回顧歷史 2020/11/20 Tudor勇闖深海回顧歷史 LOUIS VUITTON Savoir Faire 最奢華的家品展覽 2020/10/09 LOUIS VUITTON Savoir Faire 最奢華的家品展覽 香港 演員 品牌 電影 展覽 導演 甜品 人物 巴黎 Cafe