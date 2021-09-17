積家以經典電影 為Reverso系列賀壽

不少腕錶品牌都會贊助電影甚至電影頒獎禮，但積家跟電影的關係卻來得更深層次，因為品牌自2011年起，便參與了一個電影修復計劃，至今悉心保存了14部不同年代和不同類型的華語電影，包括《英雄本色》和《新不了

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