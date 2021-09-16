出走英國住別墅！　曼徹斯特　劍橋　任你揀！

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曼徹斯特New Islington英國時尚宜居之地

New Islington是曼徹斯特市中心一個現代新社區，非常適合家庭居住。該區自千禧年開始進行大規模活化，經過多年發展，現已逐漸蛻變成新興住宅區，滿足居民日常生活、工作及消閒娛樂。New Islington備受媒體關注及熱捧，曾被：

• 《星期日泰晤士報》評為「英國 20 個最時尚的居住地之一」

• 《曼徹斯特晚報》評為「值得探索的隱藏綠洲」

• 《I Love MCR》評為「曼徹斯特市中心現時最適合居住的地方」

曼徹斯特河畔聯排別墅Stubbs Mews售價由£49萬起

Stubbs Mews位於曼徹斯特New Islington，由項目步行3分鐘即可達New Islington Green站，輕鬆前往各區。1站即到 Manchester Piccadilly，即未來HS2站。步行10-15分鐘到N.O.M.A.及Spinningfields，地段深受白領及學生追捧。

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Stubbs Mews地理位置旺中帶靜，步行即可到達Spinningfields商業區，同時可享社區帶來的輕鬆及寧靜。周邊配套完善，包括公園、碼頭、被英國教育局評為「傑出」之學校、醫療中心、健身中心以及許多備受讚譽的酒吧和餐廳。

緊鄰 Ashton 運河的Stubbs Mews是一個屋苑式管理的住宅項目，前設大閘，提供3 層聯排別墅連私人花園露台，實用面積約1,500呎，設計充滿空間感且採光度十足，地下設有停車場。售價由£49萬起，首期只需10%*，預計每年平均租賃回報高達6%*。

英國的下一個「矽谷」劍橋

劍橋是世界領先的科技企業及創新公司，是許多倫敦人理想居住地，被譽為英國的下一個「矽谷」。劍橋有多間國際企業進駐，包括阿斯利康、亞馬遜、蘋果、微軟等，其中劍橋大學更是世界聞名首屈一指。劍橋樓市的增長速度與倫敦相似，是近來備受追捧的英國投資熱點之一。劍橋租賃需求在過去12個月錄得增長，由於大多數劍橋的租客，均來自醫學研究及科學領域，劍橋物業極具潛力，吸引不少投資者。

坐落劍橋郡心臟地段Northstowe 全新永久業權別墅

全新永久業權別墅Inholm，座落於劍橋郡心臟地段Northstowe，將成英國最大城鎮。項目由Urban Splash聯乘Sekisui House及Homes England匠心打造，提供全新永久業權別墅，樓高3層，實用面積約1,500呎，提供3至5房別墅連私人花園及2個車位。可享大型社區生活配套，包括超市、餐廳、酒吧、辦公室、中小學、醫療中心及水上設施。車程15分鐘到劍橋市中心及劍橋大學。項目鄰近劍橋北站，輕鬆前往倫敦Kings Cross。售價由£54.3萬起，首期只需10%*。

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【曼徹斯特市中心別墅講座】登記連結：https://bit.ly/3Ch8XeG

日期：9月25-26日（六及日）

地點：灣仔君悅酒店宴會廳I-IV

第1場：12:30pm-2:30pm（英文）

第2場：4:30pm-6:30pm（廣東話）

【英國劍橋別墅講座】登記連結：https://bit.ly/399qgC8

日期：9月25-26日（六及日）

地點：灣仔君悅酒店宴會廳I-IV

第1場：10:30am-12:30pm（英文）

第2場：2:30pm-4:30pm（廣東話）

查詢：5226 1138

*預計租賃回報由物業代理預測



（資料由客戶提供）