HKT x Cisco 新世代Wi-Fi 6應對新常態網絡風險

有新冠疫情下，企業已習慣在新常態下運作。不少商業活動仍然透過遙距或線上會議方式進行，無論是在家工作，或經常需要以視像會議方式，跟同事或客戶聯絡，相信網絡連線質素是你最關注的問題。為免企業營運以至形象因網絡質素而受損，近期不少企業開始把網絡系統升級至Wi-Fi 6，以迎合新常態的需要，並提升營運效能。

嶄新加密技術 全面提升網安級別

隨着遙距辦公愈見普及，愈來愈多企業容許員工在辦公室以外的地方處理公務，而日常會議亦改於網上舉行。然而，網絡安全向來是企業關注的焦點之一。試想像假如公司會議的機密資料外洩，結果可能影響公司品牌形象或導致企業經濟損失。為避免網絡系統成為惡意軟體的溫床，並且能提升效率，不少企業開始把網絡系統升級至Wi-Fi 6。到底Wi-Fi 6有何獨特之處呢？

以HKT新推出的Wi-Fi 6方案為例，由於Wi-Fi 6方案使用了Wi-Fi聯盟的最新認證——WPA3，支援高達192-bit的加密模式，此加密技術能有效堵塞舊式WPA2的漏洞，將網絡系統的安全級別強化程度媲美政府部門或金融機構，進一步防止駭客入侵網絡系統，竊取商業機密。

配合思科技術 安全存取公司資訊

在強化加密模式以外，為免網絡系統成為惡意軟體的攻擊對象，HKT Wi-Fi 6方案不只內建系統登入安全功能，更設有防惡意程式和偽冒網站過濾功能，加上由思科（Cisco）提供的獨有技術——3-7層狀態防火牆，透過多重防護技術，進一步過濾不當與不法網站，為客戶構建更安全的網絡環境，避免員工於辦公時不慎觸及相關風險。

▲ 結合Cisco Wi-Fi 6的技術， HKT能為客戶提供更周全的網絡安全保障。

高速穩定連綫 滿足各項會議需要

無論是遙距辦公或舉行視像會議，網絡安全固然重要，但網絡的穩定性和質素同樣不容忽視。試想像如果在股東大會或年會進行期間出現網絡問題，令會議進度受拖延甚至需要暫停，無疑會影響公司的形象，甚或令投資者對公司的信心大打折扣。

為此，HKT Wi-Fi 6方案不只提供廣闊的網絡覆蓋範圍，更設有Web Meeting-QoS支援，確保網上會議在Wi-Fi網絡過載或擠塞時仍能流暢地進行。加上光纖寬頻互補支援避免連綫中斷，為使用者提供良好的使用體驗，適合用作重要商業會議。

▲ HKT的Wi-Fi 6方案能確保網上會議在Wi-Fi網絡過載或擠塞時仍能流暢地進行。

系統兼容性高 減輕財政負擔



儘管遙距辦公、網絡會議已成新常態，但未必每家企業均有人力資源管理有關技術或系統。有見及此，HKT Wi-Fi 6方案不只提供全面的硬件配套，在軟件技術和管理支援上亦為客戶提供全方位的協助。



以更新設備為例，為減輕客戶的財政負擔，避免他們一次過投放大量資金更新網絡系統，選用HKT Wi-Fi 6方案的客戶可選擇由HKT 專業團隊協助管理及逐步更新網絡系統，在毋須大費周章的情況下，享受新系統的便利。

統一網絡監測 提高營運效率

此外，為方便客戶管理及監察網絡系統，HKT Wi-Fi 6服務設有功能全面且操作簡易的「統一網絡監測平台」（Insights - Service Monitoring Portal），讓企業的IT人員能夠透過該平台掌握實時的網絡狀態、用戶和設備使用情況，並進行遙距管理，包括調整應用程式使用網絡流量的優先次序及流量限制等，讓管理人員無論何時何地，也可對系統作出適時的調整，令管理過程更有效率，並確保公司的網絡時刻保持運作暢順及靈活調配資源，維持競爭優勢。

▲ 「統一網絡監測平台」讓企業的IT人員能夠透過該平台掌握實時的網絡狀態、用戶和設備使用情況。

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