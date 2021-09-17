街頭吸睛 香港何時有「裸眼3D」？

旺角亞皆老街、西洋菜南街交界路口，一幢大廈外牆幾層樓高廣告大屏幕，出現交通宣傳片，見到一名交通警站着，差不多佔據整個畫面，甚具氣場，他提示行人注意安全，留意燈號。老實講，傳播意念簡單而直接，但技術較為「小兒科」。

兩個月前，東京遊人如鯽的新宿一幢大樓外牆上，出現一隻巨型貓咪，在千多平方呎大屏幕上，栩栩如生郁來郁去。它是透過3D技術營造出來的，視覺效果逼真，吸引路人駐足。以前睇3D要用3D眼鏡，現在站在街上憑肉眼就可以了。（請【按此】觀看「新宿3D貓咪」視頻）

當然，用貓咪視頻和警察視頻比較，內容技術都不同，並不適合，我只是想帶出一個同樣簡單直接的問題，為何在香港街頭看不到這種3D廣告？

這種戶外3D動態展示，並非新事物。去年中，南韓首爾一家視覺體驗設計公司，在與旺角一樣咁旺的江南區（Gangnam）大廈外牆大屏幕，設置了一個巨大3D LED裝置藝術，見到海浪在拍打。它比新宿更誇張，整塊曲面顯示屏，面積逾1.7萬平方呎，相當於4個籃球場，當中有超過3萬個獨立LED顯示模塊，模擬海浪拍打玻璃的視覺效果，逼真到大多數人都會停下睇睇。（請【按此】觀看「首爾逼真海浪」視頻）

這種技術有多種稱謂，Autostereoscopy或者Glasses-free 3D、Naked-eye 3D，中文有人叫「裸眼3D」，其實也不新，不過逐漸推陳出新。

簡單來說，特別在於毋須3D眼鏡，都見到立體效果。一塊2D戶外大屏幕，如何營造3D效果？是借助各種新科技，打造更平滑屏幕曲面，製造扭曲投影，欺騙人的視覺神經，產生視覺衝擊，看到空間感、立體感。

成年人雙眼大約距離6厘米，看着某個物體時，兩隻眼分別從左右兩個視點角度觀看，例如注視一本書，左眼看到封底、右眼看到封面，封面和封底同時在視網膜上成像，左右兩面結合起來，人就得到對這本書的立體感覺，「裸眼3D」就是引起人這種立體感覺效應的技術。

港街頭為何無大型3D廣告？

這些3D效果大型屏幕，在內地都有，去年10月成都太古里街頭就有一艘3D飛船出現，重慶也有類似「裸眼3D」，但在香港街頭就無見過，香港一向有名的霓虹招牌雖逐漸式微，但還有見到。招牌、廣告牌令香港燈火璀璨，映照維港兩岸，造就「東方之珠」夜景美譽。不單香港世界有名，不少香港人也「叻出世界」，在國際舞台發光發亮。

4年前，豎立於紐約時代廣場的一個3D數碼廣告牌，據說創下「全球最大3D數碼廣告牌」健力士紀錄，項目技術團隊的公司來自香港。他們用千多塊LED細屏幕組成6層樓高的巨型屏幕，當中每塊小屏幕均可獨立移動，形成波浪紋立體效果。戶外大屏幕，是先進國際大都會的特徵，荷里活電影中的未來城市，不就是大屏幕處處嗎？在手機年代，有創意內容及技術的戶外大屏幕，廣告效益非同小看，不單看每天有多少萬人經過，而是經過的人還會用手機拍下，呃like或者傳給親友share，一條新宿3D貓咪的手機影片，就有10多萬個like，5萬個轉發，商機無限。

隨着戶外大屏幕應用愈來愈廣泛，人們要求也愈來愈高，3D顯示技術日趨先進，南韓公司就站在前沿。既然霓虹進化LED，香港戶外大屏幕又可否2D變3D？既然香港擁有這方面的人才和技術，為何在香港街頭看不到類似大型3D藝術裝置或廣告？是廣告客戶不願花錢？寧願將budget投放在流動新媒體、手機廣告？政府有關大廈外牆的規定管得太嚴？政府、議員、業界朋友，有沒有人可告訴我是甚麼原因？

▲ 東京新宿一幢大樓外牆上，出現巨型貓咪，透過3D技術，在千多平方呎大屏幕上郁來郁去，視覺效果逼真，吸引路人駐足。