亂過馬路險象多 創意科技增震懾

最近網上流傳一條短片，疑為一家四口亂過馬路，險象環生。警方雖不時採取行動票控違規過馬路人士，但情況始終沒改善，當局應參考外國和內地做法，利用科技來加強阻嚇作用，並加強宣傳，喚醒市民須改變壞習慣，遵守道路安全規則。

市民習慣成自然 罰款難奏效

有網民在薄扶林拍到疑為父母帶着兩名穿着校服的學童突然從行人路亂過馬路的驚險一幕，當時一輛汽車駛近，兩夫婦見狀在馬路中心停步，但兩名學童卻繼續衝前，幸車主煞車及時，但仍教觀看短片的人士為兩名學童捏一把冷汗。

世界各地對行人亂過馬路的看法不一，英國容許路人隨時胡亂過馬路，只要不在高速公路便可，但大部分國家都視亂過馬路是違法行為，違規而被當場截獲，會被票控。

對香港人來說，都市節奏急速，有時為了趕時間或貪方便，不願走多幾步在紅綠燈或斑馬綫過馬路，是可以理解；但連過慣慢活的新西蘭人也愛亂過馬路，屢罰屢犯，卻令人大惑不解。新西蘭奧克蘭大學去年為此展開調查，大部分被訪者解釋亂過馬路原因，竟是習慣成自然，人人都這樣做，便覺得沒問題。

馬路如虎口，不在安全情況下亂過馬路隨時可能發生傷亡事故，如何阻止，都教很多政府頭痛，因大家都是以票控方法，透過罰款來收阻嚇作用。以香港警方為例，每年不時展開嚴打行動，上星期單是港島區便發出108張傳票，違例者可罰款2,000元，但罰款卻似乎未能起到應有阻嚇作用，不少人依然故我。

一些政府惟有採用創意新科技，希望可起「震懾」作用。法國巴黎市政府引入「虛擬撞車廣告牌」，當偵測到有人衝紅燈過馬路時，會發出煞車聲，並將他受驚一刻的影像，投影到廣告牌，並打出「勿再冒死亡風險，過馬路時須遵守交通燈號」，目的是讓對方感受到被汽車撞擊的恐懼經歷，喚醒他們今後要守規矩過馬路。

虛擬撞車警告 人臉識別示眾

內地則採用人臉識別技術，當偵測到有人衝燈亂過馬路，系統即時將其身份資料和相片投影在附近的屏幕示眾，讓對方感到受辱，為免丟臉，今後要遵守交通規則，結果令亂過馬路的情況大減。

本港警方則採取另類勸喻手法。旺角亞皆老街外牆日前有一塊巨大電子屏幕，出現交通警察盯着馬路，畫面彈出「嗱！記緊睇燈過馬路」、「留意燈號過馬路，減少意外你做到」字句。暫時不清楚新廣告能否提高市民的交通安全意識，但以往警方在店舖放置真人大小的紙板警察，以至在高速公路擺放手持雷達槍造型的鋁合金樣辦警察，確實起到阻嚇竊匪和超速駕駛人士。

市民亂過馬路已習以為常，警方須多管齊下，善用科技，加強宣傳教育，配合嚴打行動，才有望移風易俗。