尋蘇屋邨舊日足迹 許冠傑展覽重溫歌神風采

公共屋邨生活是很多港人的集體回憶，但近年市區重建，大型屋邨亦變得面目全非。組織「街坊帶路」周日正有個「長沙灣今昔屋邨之旅」的導賞團，遊走影視明星輩出的蘇屋邨，房委會更闢了一個70年代的屋邨單位，展示當

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