尋蘇屋邨舊日足迹 許冠傑展覽重溫歌神風采 副刊版 2021/09/17 分享： 公共屋邨生活是很多港人的集體回憶，但近年市區重建，大型屋邨亦變得面目全非。組織「街坊帶路」周日正有個「長沙灣今昔屋邨之旅」的導賞團，遊走影視明星輩出的蘇屋邨，房委會更闢了一個70年代的屋邨單位，展示當 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 大澳水鄉花燈節 繪燈籠遊河涌體驗社區文化 2021/09/16 大澳水鄉花燈節 繪燈籠遊河涌體驗社區文化 懷舊大笪地重現無限極廣場 2021/09/15 懷舊大笪地重現無限極廣場 嘉道理農場11月辦行山活動 8公里慈善行綠野尋寶及自然市集 2021/09/11 嘉道理農場11月辦行山活動 8公里慈善行綠野尋寶及自然市集 插畫師帶路 遊油麻地老店 出書記錄香港傳統手藝 2021/09/11 插畫師帶路 遊油麻地老店 出書記錄香港傳統手藝 本地遊做另類導賞團 遊性小眾地點感受宗教多元化 2021/09/10 本地遊做另類導賞團 遊性小眾地點感受宗教多元化 市區重建 屋宇署 許冠傑 寮屋 獅子山 Beyond 李鄭屋邨 天氣