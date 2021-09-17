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尋蘇屋邨舊日足迹 許冠傑展覽重溫歌神風采

副刊版 2021/09/17

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公共屋邨生活是很多港人的集體回憶，但近年市區重建，大型屋邨亦變得面目全非。組織「街坊帶路」周日正有個「長沙灣今昔屋邨之旅」的導賞團，遊走影視明星輩出的蘇屋邨，房委會更闢了一個70年代的屋邨單位，展示當

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欄名 : 本地遊

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