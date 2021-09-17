亞洲首個ART TECH體驗展 沉浸式藝術及5大展區開鑼 副刊版 2021/09/17 分享： 日本的光影藝術團體Team Lab馳名海外，惟疫情下無法遊日。但亞洲首個大型ART TECH體驗展Digital Art Fair Asia即將登陸香港，部分亦有沉浸式藝術的效果，有興趣者不妨一遊。 展 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 東涌世茂喜來登酒店采悅軒 推出多款秋季菜式 今日 東涌世茂喜來登酒店采悅軒 推出多款秋季菜式 台灣人氣KiKi麵店（KiKi茶）全新台南風味「滋養初秋套餐」 今日 台灣人氣KiKi麵店（KiKi茶）全新台南風味「滋養初秋套餐」 文華東方酒店 × SHISEIDO 推出限定「晶鑽極光傳奇下午茶」 2021/09/13 文華東方酒店 × SHISEIDO 推出限定「晶鑽極光傳奇下午茶」 《澐．NUVA》推時令美食 品嘗《初秋珍饈百味宴》 2021/09/13 《澐．NUVA》推時令美食 品嘗《初秋珍饈百味宴》 正宗意大利風味╳爵士樂 半島大堂茶座 4道菜中秋晚宴 2021/09/11 正宗意大利風味╳爵士樂 半島大堂茶座 4道菜中秋晚宴 香港 展覽 中環 亞洲 AR 攝影