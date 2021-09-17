美國肯塔基州（Kentucky）的名字，近日因為冠狀病毒而急速登上各大傳媒的篇幅。事緣CNN訪問不幸患者，他痛苦地回答提問，一口氣接另一口氣地說出幾個字：「It's bad to the bone！」是指冠毒感染經歷壞到骨子裏，是簡單而清楚的信息，充分表達其痛苦和後悔。

肯塔基州位於美國中央最近東部，這裏曾是反抗冠狀病毒疫苗重鎮，政府很費勁才能在這裏展開疫苗接種計劃，甚至有民間組織，四出教唆父母不要讓兒女接種，幾經艱難才有不足一半人口，得以成功接種兩劑疫苗，但這數字相比美國東西兩岸來說，仍相差一大截。不願接種疫苗的同時，肯塔基州的人民也不願意戴口罩，早前州長Andy Beshear曾想重新頒布加強社交距離和戴口罩的法例，但可惜遭最高法院反對，故此，當Delta變種病毒入侵時，感染率大幅攀升，且有不少人病重入院，當中近乎百分之百是未有接種疫苗的人士。醫院情況告急，病房爆滿，更令人擔心的是，ICU也缺乏床位，即是說命危病人可能缺乏拯救機會。

香港接種率*跟肯塔基州不相伯仲，現今情況穩定、安全，有賴嚴謹把關和戴口罩措施，但若有鬆懈便會失守，前車可鑑，受害的將會是未有接種疫苗者，這清晰事例可予港人借鏡，猶豫者應加快步伐，盡快接種疫苗。

*截至9月15日的數字，香港的兩劑疫苗接種率為57.6%。