AppleToo愈鬧愈大

八月底開始，一群蘋果員工發起了名為「#AppleToo」的職場抗爭運動，事情有愈鬧愈大之勢。#AppleToo有延續幾年前反性騷擾運動「#MeToo」之意味，但今次參與的員工，控訴Apple的範圍更廣，涵蓋種族主義、性別歧視、不平等、恐嚇及騷擾等。一間大機構，總會有員工不滿，根本無可能做到所有員工都對波士和公司心懷感激。但若去到內部員工又或已離職員工都發起對抗運動，那就說明一種嚴重的企業文化和管理問題出現了。

成立和參與這場抗爭的員工表示，他們在企業所看到或親歷的不公正問題，非一日之寒，亦曾嘗試從內部尋求解決方案，例如，在內部反映、投訴，又或要求問責，但投訴人上報給上司、人事部（HR）的結果，不僅不獲回應和完全被忽視，更反遭懲罰、孤立和降級。有員工透露，曾被同事騷擾和恐嚇，但人事部竟只安排投訴人、被投訴人及兩人的上司來一次heart-to-heart（心連心）對話而已。顯然，管理層以此解決問題等如無解決過，終致員工忍無可忍，決心把發生在企業的幾百個不公正事件公諸於世。

觀乎古今中外的歷史，反抗的源頭必定帶着強烈忍無可忍的情緒。即是說，他們都曾嘗試用溫和的途徑去反映或意圖作出改變，這是對制度仍有信任和希望的企盼，但若屢試無效，兼看到管理層潰爛兼漠視意見，就會蘊釀拒絕再信任的情緒，這正是反抗念頭萌芽之時。要化解危機，就要看領軍如何投放焦點——究竟是正視內部最核心的制度不善和管理層之質素問題？還是只希望快脆解決那些嘈喧巴閉的員工，就繼續歌舞昇平？#AppleToo現正繼續發酵，企業往後如何處理，還看領軍者有幾精明。