台灣人氣KiKi麵店（KiKi茶）全新台南風味「滋養初秋套餐」

秋季將至，台灣人氣「KiKi麵店（KiKi茶）」推出全新「滋養初秋套餐」（$158/位），由即日至11月30日於尖沙咀K11 MUSEA及中環國際金融中心的分店供應。

套餐菜式以台南菜為主題，包羅清新前

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