東涌世茂喜來登酒店采悅軒 推出多款秋季菜式 副刊版 2021/09/17 分享： 去年開幕的東涌世茂喜來登酒店，中菜廳采悅軒的行政總廚鍾志強於今個秋季設計一系列時令菜式，把經典菜式結合滬菜及浙江菜的烹調手法，甚具特色。 其中包括用紅菜頭及雜莓醃製的冬瓜，製成酸甜開胃的玉葡萄；另一道水 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 台灣人氣KiKi麵店（KiKi茶）全新台南風味「滋養初秋套餐」 今日 台灣人氣KiKi麵店（KiKi茶）全新台南風味「滋養初秋套餐」 亞洲首個ART TECH體驗展 沉浸式藝術及5大展區開鑼 今日 亞洲首個ART TECH體驗展 沉浸式藝術及5大展區開鑼 文華東方酒店 × SHISEIDO 推出限定「晶鑽極光傳奇下午茶」 2021/09/13 文華東方酒店 × SHISEIDO 推出限定「晶鑽極光傳奇下午茶」 《澐．NUVA》推時令美食 品嘗《初秋珍饈百味宴》 2021/09/13 《澐．NUVA》推時令美食 品嘗《初秋珍饈百味宴》 正宗意大利風味╳爵士樂 半島大堂茶座 4道菜中秋晚宴 2021/09/11 正宗意大利風味╳爵士樂 半島大堂茶座 4道菜中秋晚宴 酒店 設計 台灣 餐廳 美食 中環 尖沙咀 外賣 菜式 魚