東涌世茂喜來登酒店采悅軒 推出多款秋季菜式

去年開幕的東涌世茂喜來登酒店，中菜廳采悅軒的行政總廚鍾志強於今個秋季設計一系列時令菜式，把經典菜式結合滬菜及浙江菜的烹調手法，甚具特色。

其中包括用紅菜頭及雜莓醃製的冬瓜，製成酸甜開胃的玉葡萄；另一道水

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