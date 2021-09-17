很多人認為做生意風險高，但我認為打工的風險也不少，自社會運動和新冠疫情後，不少認為打工穩陣的人，卻失去了工作，也許到現在仍找不到工作。

我不認為所有人都應該創業，但至少要選擇自己喜歡的路。因每個人清醒的時間，大部分都在工作中度過，如果大部分活着的時間也不開心的話，這種人生太沒意義了。所以無論創業或打工，首先要問，這是自己喜歡做的事情嗎？如果不是的話，何必枉費人生。

我們也要進一步認識風險。其實我們做的每一件事情，都帶點風險。即使存錢入銀行，也有銀行倒閉的風險，存款保障也設有上限，而且存款一定跑輸通脹。

創業固然要冒險，但最重要的不是只看風險，而要看風險與回報，這在統計學上叫期望值，如果期望值大過一，就有值博率了。這是我經常強調要在熟悉的行業創業的原因，這比較容易計算成功率和回報，有助決定是否值博。

無論成功的機會如何高，也沒有人夠膽說十拿九穩。正如我當初創業的時候，我知道以我在廣告行業的經驗和人脈，生存的機會很高，但我也不夠膽說我一定會成功。每個創業者都應該問，萬一失敗了會怎樣？如果翻身無望，連生活也成問題的話，就不要冒險了。風險管理就是要為自己設立逃生門和安全網。

（本欄逢周五刊登）

本文轉載自《晴報》