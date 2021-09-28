投放資源軟硬兼施　加強數碼基建發展

要實現香港再工業化，離不開推動香港數碼基建的發展，從而促進各行各業數碼轉型。在2021年9月3日，香港科技園公司（下稱香港科技園）舉辦了第5場On the Horizon系列研討會，以「數碼基建︰香港發展新動力」為題，邀請了行業專家、意見領袖、學者等分享香港的數碼基建，以及數碼產業的軟實力。

香港科技園是推動香港科技發展其中一個重要推手，其中數碼產業是當中的重點產業之一。香港科技園公司行政總裁黃克強致歡迎辭時強調「產業數碼化」是大勢所趨，「產業數碼化」衍生出「數碼產業化」，蓬勃的數碼產業是推動香港數碼化的關鍵。他補充︰「未來，科學園會繼續在硬件、軟件、人才等方面投入資源，與業界緊密合作，致力將數碼引入從事各種業務的企業，並為年輕人提供更多發展事業的機會，吸引他們投身數碼行列。」

▲ 香港科技園公司行政總裁黃克強（左）致歡迎辭。

研討會分為兩個討論環節，第一節「完善硬件配套，讓香港數碼產業起飛」，邀請了香港科技園公司再工業化高級總監姚慶良博士、香港數據中心協會主席李松德、團結香港基金高級副總裁兼公共政策研究院院長黄元山，以及戴德梁行香港董事總經理蕭亮輝參與討論。第二節「增強『軟實力』，提升香港數碼產業的競爭力」討論環節，則由姚慶良博士、慧科資本有限公司聯合創始人邱達根、香港生產力促進局首席數碼總監黎少斌，以及物流及供應鏈多元技術研發中心研究及技術開發總監鄭進雄博士分享。

土地資源成關鍵



近年數據中心愈開愈多，興建數據中心的土地愈來愈貴。幾位嘉賓認為土地資源對數碼產業的發展固然重要，但仍有其他值得關注的地方。蕭亮輝引述戴德梁行早前的研究報告，指香港在電力穩定性和電費水平具有競爭力，香港的光纖網絡發展成熟，是數碼基建的有利條件，惟本港地價高昂，建立大型電力供應需時，令數據中心在落戶香港需要更多時間。

李松德則比較了香港與其他地區對創科產業的政策支持，他認為香港擁有58個數據中心、20多個營運商，數碼產業相對成熟，政府或機構應該將更多資源投放在非商業機構，令大學、研究所、初創企業等有更多投入和參與。

黃元山非常認同黃克強提到的「數碼產業化，產業數碼化」概念，他認為香港要發展多元經濟，不同的行業也需要升級轉型，土地不能夠成為制約香港數碼發展的因素。「新加坡也利用填海增加土地，當土地不欠缺的時候，能夠減少決策困難，幫助發展多元經濟。」

▲ 第一節討論環節嘉賓：香港科技園公司再工業化高級總監姚慶良博士（中）、香港數據中心協會主席李松德（左2）、團結香港基金高級副總裁兼公共政策研究院院長黄元山（左1），以及戴德梁行香港董事總經理蕭亮輝（右2）；主持朱子昭（右1）。

提供土地與企業聯手 一起「做大個餅」



姚慶良指「產業數碼化」和「數碼產業化」的關係非常緊密。「當愈來愈多實體商戶將日常營運搬到網上進行，運用網絡、數據等接觸客戶，將營運成本降低。「產業數碼化」產生愈來愈多數據資源，當數據運用得宜，數據便會變得有價值，催生更多專注應用大數據的公司，推動『數碼產業化』。」

姚慶良強調「做大個餅」很重要。硬件方面，香港科技園10年前率先提供土地興建數據中心，解決當時產業發展的燃眉之急。透過公平、嚴謹的制度，科技園挑選對數碼產業有長遠承擔的產業進駐，並透過租務契約鼓勵公司投放更多資源在對整體產業發展有利的地方上，例如技術研發、人才培訓等。而大大小小的承租企業能相互合作，良性競爭，吸引投資，配合基建先行的措施，在過去十年將軍澳工業邨積極發展基建，令工業邨內的數據中心及周邊企業受惠，配合今年開幕的數據技術中心（DT Hub）和預計明年開幕的先進製造業中心（AMC），滙聚了資訊及通訊科技（ICT）服務、金融科技、物聯網、數據中心支援等行業的租戶，藉此建立一個可持續發展的生態圈，促進數碼產業，支援香港再工業化發展。



建立數碼生態圈 提升香港競爭力



除了土地等硬件配套外，「軟實力」的發展同樣重要，這包括人才和資金、蓬勃的市場和可持續發展的生態圈。在培育人才方面，鄭進雄分享到，除吸引外國人才外，更要由本地教育入手，吸引學生入行，他建議院校以實務課題提高學生興趣；黎少斌補充，推動香港再工業化令人才有更多發展機會。

在資金方面，邱達根指過去兩年外圍經濟環境回調，但香港的總募投金額沒有太大的下跌，因為政府推出了很多配對基金，起了帶動作用。他認為在初期投資方面，如種子基金和天使投資，政府和私人機構可以投入更多，以吸引世界創科人才來港，推動香港成為國際創科中心。

黎少斌指生產力促進局將工業4.0等框架帶來香港，幫助中小企進行數碼轉型，當中小企習慣收集數據，甚至發展成行業和城市的大數據，能帶動市場發展，令數碼科技公司有市場去經營。

▲ 第二節討論環節嘉賓：香港科技園公司再工業化高級總監姚慶良博士（中）、慧科資本有限公司聯合創始人邱達根（左2）、香港生產力促進局首席數碼總監黎少斌（右2），以及物流及供應鏈多元技術研發中心研究及技術開發總監鄭進雄博士（左1）；主持朱子昭（右1）。

姚慶良深入解釋了香港科技園如何建立多元化和可持續發展的「數碼生態圈」。「我們的投資經理和著名機構投資者，為科技初創提供培訓及諮詢平台。我們亦通過展覽會、業界交流和募投活動等提供投資配對機會，藉此拓展亞洲和歐洲市場。」在一個可持續發展的數碼生態圈裏，會有大大小小的企業，各行各業專才滙聚、市場發展蓬勃、投資資金充裕、到處充滿初創的成功例子、行業前景光明。科技園正在為這個願景而努力。

發展數碼產業，亦能推動香港的「再工業化」。姚慶良指出，所謂「再工業化」不是再一次工業化，而是工業再進化。其中，數碼產業能帶動這次工業進化，例如自動化的生產綫、成熟緊密的物聯網，都需要處理大量數據，良好的數碼基建和蓬勃、多元化的數碼產業實在必不可少。

姚慶良亦補充說，新一波的數碼轉型才剛開始，即使是現時發展成熟的技術，也難以保證競爭力能夠持續至未來。因此，不同產業必須推動創新，才能跟上不斷演進的科技發展周期。他期望未來「數碼生態圈」能夠和科技園其他生態圈產生協同效應，並將影響力輻射至工業邨和科技園園區以外，成為推動香港再工業化以至整體經濟發展的「引擎」。

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