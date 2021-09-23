全球聚焦氣候變化主題　及早部署「氣候友善」投資組合

聯合國政府間氣候變化專門委員會 （IPCC）今年8月發表了《氣候評估報告》1，指出人類活動正在以前所未有、甚至不可逆轉的方式改變地球氣候。這份報告被視為實現《巴黎協定》的「紅色警報」，勢必加快各國政府應對氣候變化的決心，相關措施亦將進一步滲透至企業領域。因此，投資者也應為轉型「氣候友善」投資組合作好準備。

IPCC每6至7年發布一次《氣候評估報告》，2021年正值第6個評估周期，最新顯示大氣層中的溫室氣體含量創下新高，地表溫度的上升速度也比海洋快1.4至1.7倍。這一上升趨勢預計將持續到本世紀中葉，屆時《巴黎協定》將氣溫升幅限制在1.5°C和2°C的目標有可能實現不到。除非全球在未來幾十年大幅減少溫室氣體排放，否則氣候變化幾乎不可能在短時間內逆轉。

氣候變化響警號 成首要風險因素

氣候變化不只在科學家眼中至關重要，更是影響全球經濟發展的頭號議題。世界經濟論壇（World Economic Forum）於今年初發布的《2021年全球風險報告》2，蒐集了來自公、私部門、學術界與民間重要決策者的看法，評估全球所面臨的風險。該報告公布了全球五大「可能性最高風險」與「衝擊最高風險」，氣候變化相關風險在前者排名中佔據4席，包括極端天氣（1）、氣候行動失敗（2）、人為導致的環境破壞 （3），以及生物多樣性流失（5）；至於「衝擊性」排名，相關風險亦佔3席，包括氣候行動失敗（2）、生物多樣性流失（4）及自然資源危機（5）。

由於氣候變化已成為全球大趨勢（Megatrend），各國政府和投資者要求企業做出徹底改變，並實現低碳承諾的呼聲將愈來愈高。在企業開發更多解決方案以實現這些目標之際，機構投資者亦已制定投資方案應對氣候變化，從中把握新的投資機遇。

綠色投資具長期價值 識別氣候友善企業

在政府及商界紛紛以碳中和為目標的大環境下，靈活運用智慧和創新，成功降低氣候衝擊的領先企業，會成為投資組合的核心。因為能夠長遠適應氣候變化風險、把握低碳轉型機遇的「氣候友善」企業，不但能適者生存，其業務表現更極有可能超越其他競爭對手。反之，面對來自監管機構降低氣候風險的壓力，跟不上低碳步伐的企業，將慢慢被淘汰。如投資者未能及時識別，長遠會為投資組合帶來負面影響。

另一方面，與過往數十年科技帶來的變革一樣，低碳經濟轉型將孕育不少創新型企業，透過影響力投資（Impact Investing）來推動這些企業制定解決氣候挑戰的解決方案，亦可為投資者創造具長遠價值的投資機會。

在現今的綠色投資「新常態」下，投資者應尋求於責任投資領域具領先理念及實踐行動的投資渠道。以資產管理機構為例，必須在進行投資決策的過程中主動融入ESG因素，甚至進一步行使「積極擁有權」（Active Ownership）推動企業提升ESG表現。

滙豐投資管理在氣候變化投資大方向下，設有9大副主題，包括可再生能源、綠色建築、污染防制、能源效益、可持續水資源、循環經濟及資源效益、潔淨運輸、氣候變化調適，以及自然資本及生態系統，從而令研究及分析更具針對性，發掘兼具氣候變化特質及評價正面的投資目標，讓投資者可以聚焦於氣候變化的投資領域，把握相關的機遇。

若想獲取更多有關氣候變化相關的投資經驗及資料，可瀏覽滙豐投資管理網站。

1 –IPCC 2021年8月

2 –世界經濟論壇 2021年1月

（特約）

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