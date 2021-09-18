達人帶團單車打卡遊 遊勻上水大水管‧古迹‧河畔 Cafe

雖然天氣仍然熱到焫着，但中秋快到，開始步入秋涼郊遊的季節。踩單車除了去沙田大圍、大美督或將軍澳之外，上水也有一段單車徑，不需挑戰直入元朗，在河上鄉及粉嶺一帶踩車，已很足夠初學者玩。今次由單車達人

...