達人帶團單車打卡遊 遊勻上水大水管‧古迹‧河畔 Cafe 副刊版 2021/09/18 分享： 雖然天氣仍然熱到焫着，但中秋快到，開始步入秋涼郊遊的季節。踩單車除了去沙田大圍、大美督或將軍澳之外，上水也有一段單車徑，不需挑戰直入元朗，在河上鄉及粉嶺一帶踩車，已很足夠初學者玩。今次由單車達人 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 尋蘇屋邨舊日足迹 許冠傑展覽重溫歌神風采 2021/09/17 尋蘇屋邨舊日足迹 許冠傑展覽重溫歌神風采 大澳水鄉花燈節 繪燈籠遊河涌體驗社區文化 2021/09/16 大澳水鄉花燈節 繪燈籠遊河涌體驗社區文化 懷舊大笪地重現無限極廣場 2021/09/15 懷舊大笪地重現無限極廣場 嘉道理農場11月辦行山活動 8公里慈善行綠野尋寶及自然市集 2021/09/11 嘉道理農場11月辦行山活動 8公里慈善行綠野尋寶及自然市集 插畫師帶路 遊油麻地老店 出書記錄香港傳統手藝 2021/09/11 插畫師帶路 遊油麻地老店 出書記錄香港傳統手藝 元朗 沙田 港鐵 粉嶺 攝影 農地 上水 單車 樹木 康泰旅行社