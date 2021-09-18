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塔斯曼尼亞 9月鬱金香花團錦簇

副刊版 2021/09/18

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9月的塔斯曼尼亞又步入了春暖花開的時間，正是鬱金香盛開季節，在西北岸桌角（Table Cape）擁有南半球最大的鬱金香花田Table Cape Tulip Farm，全場逾4百萬棵，花色十多種，朵朵開

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欄名 : 旅事通

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