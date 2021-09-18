塔斯曼尼亞 9月鬱金香花團錦簇 副刊版 2021/09/18 分享： 9月的塔斯曼尼亞又步入了春暖花開的時間，正是鬱金香盛開季節，在西北岸桌角（Table Cape）擁有南半球最大的鬱金香花田Table Cape Tulip Farm，全場逾4百萬棵，花色十多種，朵朵開 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 The Mira Hong Kong推出全新澳洲主題房 Staycation連Yamm 2人自助海鮮餐$1,800起 2021/09/14 The Mira Hong Kong推出全新澳洲主題房 Staycation連Yamm 2人自助海鮮餐$1,800起 奧海城泰國節活動 旅遊分享會即場贏機票酒店 2021/09/07 奧海城泰國節活動 旅遊分享會即場贏機票酒店 國泰 推出里數加現金埋單 每消費港幣4元即賺取高達3里數 2021/08/26 國泰 推出里數加現金埋單 每消費港幣4元即賺取高達3里數 Mr. Men Little Miss誕生50周年 時代廣場展出珍貴手稿及畫作 2021/08/03 Mr. Men Little Miss誕生50周年 時代廣場展出珍貴手稿及畫作 誠品生活 X 山有文西呈獻「願山．蟲鳴」 山系風鈴祭巡迴展 2021/07/31 誠品生活 X 山有文西呈獻「願山．蟲鳴」 山系風鈴祭巡迴展 酒店 澳洲 音樂會 荷蘭 塔斯曼尼亞