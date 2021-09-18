10歲小廚神 首次擔任《煮戰》評判 棄保哥被詠儀靚靚飯盒吸引 副刊版 2021/09/18 分享： TVB《煮戰》周三（9月15日）播映的一集，主題是「學生開心飯盒」，由詠儀與保哥決戰。既然是學生飯盒，順理成章就請來學生做評判——10歲的小廚神Zoey。 今年已升上5年級的Zoey，去年參加TVB的《 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 東涌世茂喜來登酒店采悅軒 推出多款秋季菜式 2021/09/17 東涌世茂喜來登酒店采悅軒 推出多款秋季菜式 台灣人氣KiKi麵店（KiKi茶）全新台南風味「滋養初秋套餐」 2021/09/17 台灣人氣KiKi麵店（KiKi茶）全新台南風味「滋養初秋套餐」 亞洲首個ART TECH體驗展 沉浸式藝術及5大展區開鑼 2021/09/17 亞洲首個ART TECH體驗展 沉浸式藝術及5大展區開鑼 文華東方酒店 × SHISEIDO 推出限定「晶鑽極光傳奇下午茶」 2021/09/13 文華東方酒店 × SHISEIDO 推出限定「晶鑽極光傳奇下午茶」 《澐．NUVA》推時令美食 品嘗《初秋珍饈百味宴》 2021/09/13 《澐．NUVA》推時令美食 品嘗《初秋珍饈百味宴》 煮戰 TVB 飲食資訊 親子食譜 黃亞保 廚師 美食 學校 牛肉 午餐