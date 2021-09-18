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10歲小廚神 首次擔任《煮戰》評判 棄保哥被詠儀靚靚飯盒吸引

副刊版 2021/09/18

分享：

TVB《煮戰》周三（9月15日）播映的一集，主題是「學生開心飯盒」，由詠儀與保哥決戰。既然是學生飯盒，順理成章就請來學生做評判——10歲的小廚神Zoey。

今年已升上5年級的Zoey，去年參加TVB的《

...

欄名 : 新鮮熱辣

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