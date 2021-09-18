投資納米樓風險高 當心易買難賣

【二手分析】納米樓相比早幾年，近年二手買賣落差相當大，有單位3年升價15%或以上，有單位3年蝕本走人。納米樓無論投資收租，抑或先上車再換樓，都要小心揀樓，否則揀錯輸3年，甚至影響之後投資換樓部署。

近年

...