愈住愈細 「閣樓」、「 半複式」成裝修熱潮 置業家居 2021/09/18 分享： 【納米當道】納米樓當道，一度成為過去多年的市場熱話！2015年起，市區湧現一批細過200平方呎的納米樓，當中「AVA」更成為市場最出名的納米樓系列，及後屯門「龍床盤」之稱的菁雋面積細至128平方呎。 不 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 封面故事 相關文章 樓市狂熱 納米樓前景不似預期？ 今日 樓市狂熱 納米樓前景不似預期？ 投資納米樓風險高 當心易買難賣 今日 投資納米樓風險高 當心易買難賣 長沙灣悅雅僅5個放盤 入場費$400萬起 今日 長沙灣悅雅僅5個放盤 入場費$400萬起 長沙灣AVA 61二手蝕讓多 150呎叫價$360萬 今日 長沙灣AVA 61二手蝕讓多 150呎叫價$360萬 馬頭角AVA 55開放式僅得1個放盤 叫價$450萬 今日 馬頭角AVA 55開放式僅得1個放盤 叫價$450萬 你可能感興趣 樓市狂熱 納米樓前景不似預期？ 今日 01:00 樓市狂熱 納米樓前景不似預期？ 投資納米樓風險高 當心易買難賣 今日 01:00 投資納米樓風險高 當心易買難賣 長沙灣悅雅僅5個放盤 入場費$400萬起 今日 01:00 長沙灣悅雅僅5個放盤 入場費$400萬起 最新專欄文章 更多 樓市狂熱 納米樓前景不似預期？ 今日 樓市狂熱 納米樓前景不似預期？ 元朗尚悅‧方3個開放式放賣 $365萬起進場 今日 元朗尚悅‧方3個開放式放賣 $365萬起進場 北角尚譽約23伙放盤 $438萬可住港島區 今日 北角尚譽約23伙放盤 $438萬可住港島區 馬頭角AVA 55開放式僅得1個放盤 叫價$450萬 今日 馬頭角AVA 55開放式僅得1個放盤 叫價$450萬 長沙灣AVA 61二手蝕讓多 150呎叫價$360萬 今日 長沙灣AVA 61二手蝕讓多 150呎叫價$360萬 裝修設計 納米樓 二手市場 菁雋 曼翹 薈藍