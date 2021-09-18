愈住愈細 「閣樓」、「 半複式」成裝修熱潮

【納米當道】納米樓當道，一度成為過去多年的市場熱話！2015年起，市區湧現一批細過200平方呎的納米樓，當中「AVA」更成為市場最出名的納米樓系列，及後屯門「龍床盤」之稱的菁雋面積細至128平方呎。

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