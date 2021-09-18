長沙灣AVA 61二手蝕讓多 150呎叫價$360萬 置業家居 2021/09/18 分享： 【直擊納米單位最新市況】長沙灣單幢盤AVA 61主打細單位，實用面積由150平方呎起，曾經細絕九龍。區內代理指，現時叫價由$360萬起。 長沙灣AVA 61提供138伙，一層6伙設計，當中5伙屬開放式單 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 封面故事 相關文章 樓市狂熱 納米樓前景不似預期？ 今日 樓市狂熱 納米樓前景不似預期？ 投資納米樓風險高 當心易買難賣 今日 投資納米樓風險高 當心易買難賣 愈住愈細 「閣樓」、「 半複式」成裝修熱潮 今日 愈住愈細 「閣樓」、「 半複式」成裝修熱潮 長沙灣悅雅僅5個放盤 入場費$400萬起 今日 長沙灣悅雅僅5個放盤 入場費$400萬起 馬頭角AVA 55開放式僅得1個放盤 叫價$450萬 今日 馬頭角AVA 55開放式僅得1個放盤 叫價$450萬 你可能感興趣 樓市狂熱 納米樓前景不似預期？ 今日 01:00 樓市狂熱 納米樓前景不似預期？ 投資納米樓風險高 當心易買難賣 今日 01:00 投資納米樓風險高 當心易買難賣 愈住愈細 「閣樓」、「 半複式」成裝修熱潮 今日 01:00 愈住愈細 「閣樓」、「 半複式」成裝修熱潮 最新專欄文章 更多 樓市狂熱 納米樓前景不似預期？ 今日 樓市狂熱 納米樓前景不似預期？ 元朗尚悅‧方3個開放式放賣 $365萬起進場 今日 元朗尚悅‧方3個開放式放賣 $365萬起進場 北角尚譽約23伙放盤 $438萬可住港島區 今日 北角尚譽約23伙放盤 $438萬可住港島區 馬頭角AVA 55開放式僅得1個放盤 叫價$450萬 今日 馬頭角AVA 55開放式僅得1個放盤 叫價$450萬 長沙灣悅雅僅5個放盤 入場費$400萬起 今日 長沙灣悅雅僅5個放盤 入場費$400萬起 上車盤 放盤 AVA 61 二手市場