長沙灣AVA 61二手蝕讓多　150呎叫價$360萬

【直擊納米單位最新市況】長沙灣單幢盤AVA 61主打細單位，實用面積由150平方呎起，曾經細絕九龍。區內代理指，現時叫價由$360萬起。

長沙灣AVA 61提供138伙，一層6伙設計，當中5伙屬開放式單

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