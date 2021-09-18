北角尚譽約23伙放盤 $438萬可住港島區

【直擊納米單位最新市況】北角尚譽提供200平方呎以下開放式單位，現時有23個買賣放盤，最平$438萬可進駐港島區。

單幢盤尚譽位於月園街1號，鄰近港鐵北角站，提供128伙，實用面積由163至288平方呎

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