元朗尚悅‧方3個開放式放賣 $365萬起進場

【直擊納米單位最新市況】元朗尚悅‧方採低密度發展，提供63個單位，開放式僅提供約20伙，區內代理指，尚悅‧方目前只有3個開放式放盤，最平由$365萬起。

尚悅‧方提供開放式及1房套間隔，開放式見於B室、

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