樓市狂熱 納米樓前景不似預期？ 置業家居 2021/09/18 分享： 近月一手市場再有納米樓新供應推出市場，價錢吸引引起市場熱話，惟納米樓在樓市政策下在吸引力已大減，不再火熱，究竟納米樓最新市況及前景是如何？ 納米樓銀碼細，一直是物業市場買家的寵兒，無論是投資者或上車客， ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 封面故事 相關文章 投資納米樓風險高 當心易買難賣 今日 投資納米樓風險高 當心易買難賣 愈住愈細 「閣樓」、「 半複式」成裝修熱潮 今日 愈住愈細 「閣樓」、「 半複式」成裝修熱潮 長沙灣悅雅僅5個放盤 入場費$400萬起 今日 長沙灣悅雅僅5個放盤 入場費$400萬起 長沙灣AVA 61二手蝕讓多 150呎叫價$360萬 今日 長沙灣AVA 61二手蝕讓多 150呎叫價$360萬 馬頭角AVA 55開放式僅得1個放盤 叫價$450萬 今日 馬頭角AVA 55開放式僅得1個放盤 叫價$450萬 你可能感興趣 投資納米樓風險高 當心易買難賣 今日 01:00 投資納米樓風險高 當心易買難賣 愈住愈細 「閣樓」、「 半複式」成裝修熱潮 今日 01:00 愈住愈細 「閣樓」、「 半複式」成裝修熱潮 長沙灣悅雅僅5個放盤 入場費$400萬起 今日 01:00 長沙灣悅雅僅5個放盤 入場費$400萬起 最新專欄文章 更多 元朗尚悅‧方3個開放式放賣 $365萬起進場 今日 元朗尚悅‧方3個開放式放賣 $365萬起進場 北角尚譽約23伙放盤 $438萬可住港島區 今日 北角尚譽約23伙放盤 $438萬可住港島區 馬頭角AVA 55開放式僅得1個放盤 叫價$450萬 今日 馬頭角AVA 55開放式僅得1個放盤 叫價$450萬 長沙灣AVA 61二手蝕讓多 150呎叫價$360萬 今日 長沙灣AVA 61二手蝕讓多 150呎叫價$360萬 長沙灣悅雅僅5個放盤 入場費$400萬起 今日 長沙灣悅雅僅5個放盤 入場費$400萬起 二手市場 一手市場 印花稅 納米樓 放盤 瑧蓺