樓市狂熱 納米樓前景不似預期？

近月一手市場再有納米樓新供應推出市場，價錢吸引引起市場熱話，惟納米樓在樓市政策下在吸引力已大減，不再火熱，究竟納米樓最新市況及前景是如何？

納米樓銀碼細，一直是物業市場買家的寵兒，無論是投資者或上車客，

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