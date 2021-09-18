納米單位歷10多年變化 由300呎到100多呎歷程 置業家居 2021/09/18 分享： 在過去十數年本港樓價升，為了讓市民易於上車，單位就愈起愈細，以符合「lumpsum」細、上車易的要求，百多呎的納米戶應運而生，本港樓市亦出現一股「納米」風。 其實本港吋金呎土，細單位早已盛行一時，現在不 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 駱婉珊 欄名 : 編者的話 最新專欄文章 更多 兩個市區新盤開價 低見「3」字頭爭客 2021/09/11 兩個市區新盤開價 低見「3」字頭爭客 樓價破頂後「乾升」 料歷史高位爭持或延長 2021/09/04 樓價破頂後「乾升」 料歷史高位爭持或延長 新盤「高開」加持 樓價有望再破頂 2021/08/28 新盤「高開」加持 樓價有望再破頂 內地生租樓潮重現 視像遙距睇盤成新趨勢 2021/08/21 內地生租樓潮重現 視像遙距睇盤成新趨勢 樓價破頂入市要小心 慎防估價不足焗撻訂 2021/08/14 樓價破頂入市要小心 慎防估價不足焗撻訂 納米樓 帝峯‧皇殿 御金‧國峯 昇御門 嵐山 溱柏 尚築 奧朗‧御峯 AVA 62 鑽嶺