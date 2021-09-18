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納米單位歷10多年變化 由300呎到100多呎歷程

置業家居 2021/09/18

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在過去十數年本港樓價升，為了讓市民易於上車，單位就愈起愈細，以符合「lumpsum」細、上車易的要求，百多呎的納米戶應運而生，本港樓市亦出現一股「納米」風。

其實本港吋金呎土，細單位早已盛行一時，現在不

...

撰文 : 駱婉珊

欄名 : 編者的話

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