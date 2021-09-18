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紅磡曼翹今日盡推130伙 超額認購60倍

置業家居 2021/09/18

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紅磡曼翹今日（18日）一次過發售全盤130個單位，折實價由約$332萬起，項目截收逾8,000票，超額60倍。

曼翹公布首張銷售安排，盡推價單1號至3號全數單位，合共130伙，是次銷售不設大手優先安排。

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欄名 : 新盤速遞

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