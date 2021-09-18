紅磡曼翹今日盡推130伙 超額認購60倍 置業家居 2021/09/18 分享： 紅磡曼翹今日（18日）一次過發售全盤130個單位，折實價由約$332萬起，項目截收逾8,000票，超額60倍。 曼翹公布首張銷售安排，盡推價單1號至3號全數單位，合共130伙，是次銷售不設大手優先安排。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 新盤速遞 最新專欄文章 更多 鰂魚涌THE HOLBORN明日首推128伙 折實$580萬起入場 今日 鰂魚涌THE HOLBORN明日首推128伙 折實$580萬起入場 9月新盤續旺 逾3,000伙應市 THE HENLEY III及揚海 率先登場對壘 2021/09/04 9月新盤續旺 逾3,000伙應市 THE HENLEY III及揚海 率先登場對壘 天水圍Wetland Seasons Bay今日次輪賣312伙 折實$472.4萬起 2021/08/28 天水圍Wetland Seasons Bay今日次輪賣312伙 折實$472.4萬起 白石角逸瓏灣8累售504伙 4房呎售$1.8萬創分層新高 2021/08/28 白石角逸瓏灣8累售504伙 4房呎售$1.8萬創分層新高 啟德THE HENLEY III涉404伙 面積229呎起 料下月登場 2021/08/21 啟德THE HENLEY III涉404伙 面積229呎起 料下月登場 銷售安排 銀行 曼翹 一手市場