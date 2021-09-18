鰂魚涌THE HOLBORN明日首推128伙 折實$580萬起入場 置業家居 2021/09/18 分享： 恒地發展鰂魚涌新盤THE HOLBORN明日（19日）首輪賣128伙，124伙單位折實樓價平過$800萬，折實價由約$580萬起。 THE HOLBORN上載銷售安排，於價單1號及2號中，抽出128伙價 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 新盤速遞 最新專欄文章 更多 紅磡曼翹今日盡推130伙 超額認購60倍 今日 紅磡曼翹今日盡推130伙 超額認購60倍 9月新盤續旺 逾3,000伙應市 THE HENLEY III及揚海 率先登場對壘 2021/09/04 9月新盤續旺 逾3,000伙應市 THE HENLEY III及揚海 率先登場對壘 天水圍Wetland Seasons Bay今日次輪賣312伙 折實$472.4萬起 2021/08/28 天水圍Wetland Seasons Bay今日次輪賣312伙 折實$472.4萬起 白石角逸瓏灣8累售504伙 4房呎售$1.8萬創分層新高 2021/08/28 白石角逸瓏灣8累售504伙 4房呎售$1.8萬創分層新高 啟德THE HENLEY III涉404伙 面積229呎起 料下月登場 2021/08/21 啟德THE HENLEY III涉404伙 面積229呎起 料下月登場 銷售安排 THE HOLBORN 一手市場