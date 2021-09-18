租盤消化快 九龍入伙盤 租賃依然強勁 置業家居 2021/09/18 分享： 踏入9月，隨着暑假租務旺季過去，各入伙盤的租務整體成交稍為放慢，惟九龍區租盤的承接力及租金水平仍然強勁，紅磡啟岸及觀塘南部凱滙租賃持續暢旺之餘，更出現新高租金成交。 本刊日前統計9個新近入伙屋苑的租務情 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市熱話 相關文章 追求方便及私人空間 市區細戶成內地生新寵 今日 追求方便及私人空間 市區細戶成內地生新寵 凱滙四正2房 今日 凱滙四正2房 半山捌號家電齊全 今日 半山捌號家電齊全 你可能感興趣 追求方便及私人空間 市區細戶成內地生新寵 今日 01:00 追求方便及私人空間 市區細戶成內地生新寵 凱滙四正2房 今日 01:00 凱滙四正2房 半山捌號家電齊全 今日 01:00 半山捌號家電齊全 最新專欄文章 更多 半山捌號家電齊全 今日 半山捌號家電齊全 凱滙四正2房 今日 凱滙四正2房 追求方便及私人空間 市區細戶成內地生新寵 今日 追求方便及私人空間 市區細戶成內地生新寵 天水圍新盤呎價破$2萬 帶動嘉湖二手價升 2021/09/11 天水圍新盤呎價破$2萬 帶動嘉湖二手價升 栢慧豪園追價或反價不算普遍 2房$640萬起入場 2021/09/11 栢慧豪園追價或反價不算普遍 2房$640萬起入場 中原地產 銀行 物業出租 啟岸 家壹