租盤消化快 九龍入伙盤 租賃依然強勁

踏入9月，隨着暑假租務旺季過去，各入伙盤的租務整體成交稍為放慢，惟九龍區租盤的承接力及租金水平仍然強勁，紅磡啟岸及觀塘南部凱滙租賃持續暢旺之餘，更出現新高租金成交。

本刊日前統計9個新近入伙屋苑的租務情

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