追求方便及私人空間 市區細戶成內地生新寵

【內地生租入伙盤】本港的內地大學生主要租住名城、海濱南岸、疊茵庭等鄰近大學或東鐵沿綫的大型屋苑，並由多人合租，方便上學之餘，亦可與多人攤分租金。不過，綜合多區代理所指，他們近年開始追求私人空間，加上交

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