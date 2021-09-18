追求方便及私人空間 市區細戶成內地生新寵 置業家居 2021/09/18 分享： 【內地生租入伙盤】本港的內地大學生主要租住名城、海濱南岸、疊茵庭等鄰近大學或東鐵沿綫的大型屋苑，並由多人合租，方便上學之餘，亦可與多人攤分租金。不過，綜合多區代理所指，他們近年開始追求私人空間，加上交 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市熱話 相關文章 租盤消化快 九龍入伙盤 租賃依然強勁 今日 租盤消化快 九龍入伙盤 租賃依然強勁 凱滙四正2房 今日 凱滙四正2房 半山捌號家電齊全 今日 半山捌號家電齊全 你可能感興趣 租盤消化快 九龍入伙盤 租賃依然強勁 今日 01:00 租盤消化快 九龍入伙盤 租賃依然強勁 凱滙四正2房 今日 01:00 凱滙四正2房 半山捌號家電齊全 今日 01:00 半山捌號家電齊全 最新專欄文章 更多 半山捌號家電齊全 今日 半山捌號家電齊全 凱滙四正2房 今日 凱滙四正2房 租盤消化快 九龍入伙盤 租賃依然強勁 今日 租盤消化快 九龍入伙盤 租賃依然強勁 天水圍新盤呎價破$2萬 帶動嘉湖二手價升 2021/09/11 天水圍新盤呎價破$2萬 帶動嘉湖二手價升 栢慧豪園追價或反價不算普遍 2房$640萬起入場 2021/09/11 栢慧豪園追價或反價不算普遍 2房$640萬起入場 中原地產 銀行 物業出租 啟岸 家壹