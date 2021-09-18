凱滙四正2房 置業家居 2021/09/18 分享： 單位：2座高層J室 實用面積：485平方呎 間隔：2房 叫租：$2萬（呎租：$41.2） 單位提供：利嘉閣（69330402） 作者：唐健恒 責任編輯：郭慧敏 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市熱話 相關文章 租盤消化快 九龍入伙盤 租賃依然強勁 今日 租盤消化快 九龍入伙盤 租賃依然強勁 追求方便及私人空間 市區細戶成內地生新寵 今日 追求方便及私人空間 市區細戶成內地生新寵 半山捌號家電齊全 今日 半山捌號家電齊全 你可能感興趣 租盤消化快 九龍入伙盤 租賃依然強勁 今日 01:00 租盤消化快 九龍入伙盤 租賃依然強勁 追求方便及私人空間 市區細戶成內地生新寵 今日 01:00 追求方便及私人空間 市區細戶成內地生新寵 半山捌號家電齊全 今日 01:00 半山捌號家電齊全 最新專欄文章 更多 半山捌號家電齊全 今日 半山捌號家電齊全 追求方便及私人空間 市區細戶成內地生新寵 今日 追求方便及私人空間 市區細戶成內地生新寵 租盤消化快 九龍入伙盤 租賃依然強勁 今日 租盤消化快 九龍入伙盤 租賃依然強勁 天水圍新盤呎價破$2萬 帶動嘉湖二手價升 2021/09/11 天水圍新盤呎價破$2萬 帶動嘉湖二手價升 栢慧豪園追價或反價不算普遍 2房$640萬起入場 2021/09/11 栢慧豪園追價或反價不算普遍 2房$640萬起入場 中原地產 銀行 物業出租 啟岸 家壹