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凱滙四正2房

置業家居 2021/09/18

分享：

單位：2座高層J室

實用面積：485平方呎

間隔：2房

叫租：$2萬（呎租：$41.2）

單位提供：利嘉閣（69330402）

作者：唐健恒

責任編輯：郭慧敏

...

欄名 : 樓市熱話

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