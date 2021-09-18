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本地品牌本木序 研發天然護理品 貼心照顧香港女士

置業家居 2021/09/18

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皮膚和經期相信是香港大部分女士都會面對的兩大煩惱，香港原來有一間本土天然護理品牌--本木序，自家研發不少為香港女士而設的產品，更於葵芳自設無塵廠房，百分百香港製造。

本木序老闆娘Kaya就讀大學時，好奇

...

欄名 : 地區‧人‧情

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