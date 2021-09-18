本地品牌本木序 研發天然護理品 貼心照顧香港女士 置業家居 2021/09/18 分享： 皮膚和經期相信是香港大部分女士都會面對的兩大煩惱，香港原來有一間本土天然護理品牌--本木序，自家研發不少為香港女士而設的產品，更於葵芳自設無塵廠房，百分百香港製造。 本木序老闆娘Kaya就讀大學時，好奇 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 地區‧人‧情 最新專欄文章 更多 「田家姐」張紋嘉築同居愛巢 營造輕奢工業風 2021/09/11 「田家姐」張紋嘉築同居愛巢 營造輕奢工業風 自強協會 無障家居改善計劃 助輪椅人士享自主家居 2021/08/28 自強協會 無障家居改善計劃 助輪椅人士享自主家居 迪士尼IP授權家品 「輕裝修」改造安樂窩 2021/08/21 迪士尼IP授權家品 「輕裝修」改造安樂窩 智能家居套餐$4,880起輕鬆入手 諮詢至安裝一站式包辦 2021/08/14 智能家居套餐$4,880起輕鬆入手 諮詢至安裝一站式包辦 微觀營養學師 從細胞層面剖析健康 助都市人做好身體管理 2021/08/07 微觀營養學師 從細胞層面剖析健康 助都市人做好身體管理 天氣 護理 創業 中醫師