近年市場對高成數按揭的需求殷切，愈多買家透過按揭保險計劃（按保）入市。筆者將講解申請按保的一些注意事項，以免買家「觸礁」失預算。

填寫銀行申請表 確保資料準確

買家申請按揭時一般都會貨比三家，向兩至三間銀行遞交按揭申請表，並根據批出的條款選擇最合適的銀行。申請高成數按揭時，各銀行之申請表均會傳至按保公司作進一步審批。而各銀行之申請表的格式亦有所不同，買家填寫時切忌填錯資料，如按保公司發現從各銀行填寫的資料有所不同，或會影響審批的進度。

重複申請 按保公司只審批一次

如買家經銀行A向按保公司A申請按保後拒批，買家再經銀行B向按保公司A申請按保，結果都是一樣。為免浪費時間，買家應事前好好計算自身的入息及供款能力，否則即使申請多間銀行，亦不會僥倖獲按保公司批出。事前最好透過按揭中介協助並集中處理，再配對合適的銀行增加成功率。

按保公司或為物業重新估價

買家申請高成數按揭時，一般會先經銀行批核，再交由按保公司進一步批核。而銀行審批按揭時，會先為物業進行估價而計算可批出的貸款額。而遇上二手公屋、交投稀疏或其他非優質物業，按保公司或會重新為物業進行估價，而且估價有機會比銀行更為審慎，或影響最終批出的按揭成數及貸款金額。

按保公司或就某類物業調整批出條款

雖然在新按保政策底下，首置人士購買$800萬或以下物業可承造最高9成按揭；$1,000萬或以下物業可承造最高8成按揭。然而按保公司審批某類物業時，按揭上限亦會有所調節，例如$800萬或以下的村屋最多只可承造8成半按揭。出租物業、樓花村屋（村花）、「祖」/「堂」物業以及有轉售限制之村屋別均不符合申請新或舊按保的資格。

▲ 筆者提醒買家申請高成數按揭時，各銀行之申請表的格式有所不同，填寫時切忌填錯資料，如按保公司發現從各銀行填寫的資料有所不同，或會影響審批的進度。