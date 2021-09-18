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加拿大Brooklyn Townhomes連花園及車庫別墅 入場費僅$430.1萬起

置業家居 2021/09/18

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卡加利長期被選為加拿大最宜居城市，亦有不少著名學府，在加國政府放寬港人就學及移民下，勢必吸引更多人前往當地。是次為大家推介的聯排別墅項目Brooklyn Townhomes，只提供12伙，戶戶實用面積

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欄名 : 海外置業

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