加拿大Brooklyn Townhomes連花園及車庫別墅 入場費僅$430.1萬起 置業家居 2021/09/18 分享： 卡加利長期被選為加拿大最宜居城市，亦有不少著名學府，在加國政府放寬港人就學及移民下，勢必吸引更多人前往當地。是次為大家推介的聯排別墅項目Brooklyn Townhomes，只提供12伙，戶戶實用面積 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 海外置業 最新專欄文章 更多 倫敦1 Ashley Road享開揚濕地景 開放式$454.6萬入場 2021/09/11 倫敦1 Ashley Road享開揚濕地景 開放式$454.6萬入場 澳洲Market Square核心地段罕有新盤 $198萬入場 升值潛力高 2021/09/04 澳洲Market Square核心地段罕有新盤 $198萬入場 升值潛力高 曼徹斯特Ancoats Gardens送全屋歐洲傢電 入場費$277.3萬起 2021/08/28 曼徹斯特Ancoats Gardens送全屋歐洲傢電 入場費$277.3萬起 倫敦Plaza Collection位處Zone 4樓價低水 1房戶$476.3萬入場 2021/08/21 倫敦Plaza Collection位處Zone 4樓價低水 1房戶$476.3萬入場 新加坡Parksuites低密度設計 提供1房至3複式 2021/08/14 新加坡Parksuites低密度設計 提供1房至3複式 卡加利 加拿大 海外物業 印花稅 移民 銀行