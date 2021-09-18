TREE實木家具新品 締造秋日氣氛

秋意盎然下，實木家品正正能襯托温暖氛圍，最近環保家品店TREE推出一系列的環保實木家具，包括各式桌椅及牆架，全部採用環保再生木材，配合手工製作。

這款Geometric餐桌由可持續來源的實心歐洲白橡木所

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