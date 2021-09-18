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DACH多功能露營小工具 時尚實用

置業家居 2021/09/18

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秋天是最適合露營的季節，近年疫情影響下，愈來愈多人愛上露營，遠離塵囂，到郊外呼吸新鮮空氣。而露營所需的裝備並不少，其中燈便是必不可少的一員。本地露營品牌DACH推出不少美觀之餘、又實用性高的用品。

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欄名 : 家居新知

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