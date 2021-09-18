OSIM全新梳化小天后 的骰百變 蝸居按摩恩物 置業家居 2021/09/18 分享： 相信不少人聯想起按摩椅，都停留於巨型佔位、買回家後使用率不高、老年人使用為主的刻板印象。而近日OSIM隆重推出針對香港蝸居而設的納米小梳化，一反傳統地把按摩椅與梳化合二為一，除了OSIM專利的按摩科技 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 影音家電 最新專欄文章 更多 吸塵機對決！ Dyson Omni-glide與Dyson Micro 1.5kg 2021/08/21 吸塵機對決！ Dyson Omni-glide與Dyson Micro 1.5kg Philips全新熨板蒸氣掛熨機 強力方便快速見效 2021/07/17 Philips全新熨板蒸氣掛熨機 強力方便快速見效 家用專業脫毛器 告別毛髮零難度 2021/07/03 家用專業脫毛器 告別毛髮零難度 Philips風扇暖風空氣清新機 一機三用啱晒蝸居 2021/06/05 Philips風扇暖風空氣清新機 一機三用啱晒蝸居 GiftU創意精品 釋放好心情 2021/05/15 GiftU創意精品 釋放好心情 消費資訊 家電 按摩 OSIM