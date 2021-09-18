OSIM全新梳化小天后 的骰百變 蝸居按摩恩物

相信不少人聯想起按摩椅，都停留於巨型佔位、買回家後使用率不高、老年人使用為主的刻板印象。而近日OSIM隆重推出針對香港蝸居而設的納米小梳化，一反傳統地把按摩椅與梳化合二為一，除了OSIM專利的按摩科技

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